Comune di Castelfranco Emilia, assunzioni post lockdown nell'area tecnica, amministrativa e di Polizia Locale

Se durante il lockdown, la macchina comunale di Castelfranco Emilia non si è di fatto mai fermata, nell'immediato post, con il ritorno alla normalità, il Comune ha impresso un'ulteriore accelerazione sul fronte della propria operatività portando a termine tre macro-concorsi per l'assunzione di nuovo personale in altrettante aree strategiche, quella tecnica, quella amministrativa e quella della Polizia Locale. Queste fasi concorsuali, hanno visto la partecipazione di svariate centinaia di candidati: oltre 450 per l'area amministrativa, e circa duecento complessivamente tra il settore tecnico e la Municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Non appena è arrivato il semaforo verde dal Governo per la riapertura, abbiamo deciso di non perdere tempo, nemmeno un minuto, procedendo immediatamente con questi concorsi» ha dichiarato con non poca soddisfazione il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano che ha voluto porre l'accento «su quanto, ancora una volta, il Comune da me amministrato, grazie all'operatività di tanti validi dirigenti e funzionari, abbia saputo contraddistinguersi in termini di rapidità, efficacia e concretezza. Se l'input, come è doveroso che sia, parte dalla squadra di Governo, quindi dalla Giunta, non meno importante è la qualità del lavoro di tutti i nostri collaboratori. Una grande squadra, quella in forza ai vari settori della macchina comunale di Castelfranco Emilia, che ora è andata a rinforzarsi ulteriormente con tante nuove assunzioni. Ed è proprio alle nuove assunte e ai nuovi assunti che desidero inviare pubblicamente, così come ho già fatto di persona, il mio messaggio di benvenuto» ha concluso il primo cittadino aggiungendo «un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi arrivati, ragazze e ragazzi dotati, oltre che di un ottimo livello di preparazione tecnica, anche e soprattutto di tanta energia, motivazione e voglia di fare per il bene del nostro territorio: qualità, queste, per me fondamentali, imprescindibili, come la concretezza, “ingrediente”, anche questo, che da sempre accompagna la nostra azione e la nostra visione politica».