La sfida di Natale “TRIFIT”: il circuito Fitness e la raccolta fondi per i Volontari Protezione Civile

Gli allievi del 41013, centro specializzato in allenamento funzionale di gruppo personalizzato “TRIFIT”, hanno raccolto fondi da destinare all’Associazione Volontari Protezione Civile di Castelfranco Emilia.

Dal 20 al 23 Dicembre tutti gli allievi del centro sportivo 41013 Personal Fitness Studio di Castelfranco Emilia si sono cimentati in un particolare e intenso circuito di allenamento composto da 10 esercizi per 100 ripetizioni ciascuno.

Tutti gli allievi hanno partecipato a questa sessione di allenamento con entusiasmo, raccogliendo un importo di 315 € attraverso l’acquisto di t-shirt realizzate ad hoc per l’evento. Marco Salvatore, titolare del centro fitness, ringrazia gli allievi per la grandissima partecipazione e generosità dimostrata, e l’Associazione Volontari Protezione Civile di Castelfranco Emilia per l’impegno e la passione che adottano nello svolgere il proprio lavoro.