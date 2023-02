Turchia e Siria, aiuti raccolti dal Comitato genitori del "Selmi"

Ieri si è svolta da parte del Comitato genitori dell’IIS "Selmi" di Modena in collaborazione con Time4Life International, la raccolta di generi di prima necessità per le popolazioni della Turchia e Siria colpite dal sisma. Un'iniziativa nata a sostegno di queste popolazioni da parte del Comitato genitori e basata sulla condivisione e il passa parola, che ha dato un messaggio forte e chiaro di generosità.

I beni raccolti adesso saranno consegnati all’associazione con base a Modena che avrà cura di portarli a destinazione.

Il comitato genitori ci tiene a ringraziare Amelia, bimba di 5 anni che con la sua lettera ed il suo gesto ha commosso tutti, dando lezione di altruismo e generosità privandosi del suo peluche più caro per far sorridere una bimba in Turchia. "Ringraziamo tutti coloro che, nel loro piccolo hanno reso grande questa iniziativa. Eventuali date saranno condivise sui canali social e nel comitato".