Terremoto in Turchia e Siria, il Modena Volley avvia una raccolta fondi

Fare squadra anche fuori dal campo per prestare soccorso a chi ha bisogno. Il Modena Volley ha deciso di istituire una raccolta fondi a favore di Turchia e Siria, a seguito del terribile terremoto che lunedì scorso, 6 febbraio, ha colpito la regione di Kahramanmara?, posizionata proprio tra Turchia e Siria. Il bilancio delle vittime è salito a 25mila mentre gli sfollati sono oltre 5 milioni, e il bilancio è purtroppo destinato a salire.

Si potrà donare sia domani, 12 febbraio, in occasione del match con Taranto, sia mercoledì 15 per la partita di Cev con Lubiana. Sarà possibile effettuare la donazione prima, durante e dopo i match e la cifra raccolta verrà poi interamente versata sul conto corrente istituito per l'emergenza dalla Provincia di Modena.

La donazione è possibile anche online, direttamente dal sito del Ministero degli Interni turco al link https://en.afad.gov.tr/ oppure utilizzando lo stesso conto corrente di Banca Unicredit della Provincia di Modena IBAN IT52M0200812930000003398693 - causale "Terremoto Turchia Siria”.