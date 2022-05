Boom di turisti al Motor Valley Fest, "4300 posti letto occupati a Modena, un record"

Tanti turisti in giro per la città, chi a fotografare la Ghirlandina, chi a bere un buon bicchiere di vino accompagnato da una prelibatezza "made in Modena" e chi ad ammirare gli splendidi bolidi in mostra per le vie del centro storico. Questa la fotografia di un fine settimana che si è concluso nel migliore dei modi per il comparto del turismo modenese: tutto sold out.

I dati raccolti da Assoturismo Confesercenti Modena confermano il tutto esaurito nelle 220 strutture ricettive modenesi, delle quali 33 sono alberghi con 1400 stanze totali e 187 extralberghiere (640 stanze) che comprendono b&b, agriturismi ecc. Un dato molto positivo che conferma 4300 posti letto prenotati nel fine settimana. Un grande successo che consolida la ripartenza turistica delle scorse settimane.

"La ripresa tanto attesa e sperata - spiega Gabriella Gibertini, Presidente Assoturismo Confesercenti Modena - sembra arrivata, speriamo che sia l'inizio per un ritorno alla normalità. La promozione turistica, spinta anche e soprattutto dal Motor Valley Fest ha portato a Modena parecchi visitatori che, nonostante i tanti appuntamenti del festival dei motori, hanno potuto ammirare anche le bellezze storiche e gustare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio".

Dati significativi che arrivano dopo un periodo molto duro per le imprese del turismo: "Per tutto il comparto è davvero un ottimo risultato che permette di guardare fiduciosi all'estate, con la speranza che altrettanti turisti scelgano Modena come destinazione di viaggio".

I ristoranti: ottimi risultati

Se le strutture ricettive modenesi hanno registrato il tutto esaurito, anche i ristoranti del centro storico si dicono soddisfatti dell'affluenza turistica di questo fine settimana appena trascorso.

"Siamo molto soddisfatti - spiega Mauro Rossi, ristoratore e titolare dell'Osteria di Modena Rossi in Piazza Roma e Presidente Provinciale Confesercenti Modena- della riuscita dell'iniziativa che ha portato tanti visitatori, non solo in giro per la città ad ammirare i motori esposti e le tante iniziative del Motor Valley Fest ma anche nei ristoranti, dove hanno potuto gustare le eccellenze culinarie modenesi. Abbiamo lavorato parecchio e finalmente, dopo due anni di fatiche e restrizioni che non ci hanno permesso di lavorare al meglio, questo è stato il primo fine settimana dove l'affluenza era stimabile ai tempi pre Covid, se non di più."

Il Presidente Provinciale di Confesercenti Modena e la Presidente di Assoturismo Confesercenti Modena ringraziano l'amministrazione, la Regione Emilia Romagna, la Camera di Commercio, la Fondazione di Modena e tutti gli enti e sponsor che hanno permesso e contribuito alla riuscita della manifestazione e aggiungono: "Un evento di respiro internazionale che valorizza la città, i suoi prodotti e le sue eccellenze, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Auspichiamo che in futuro vengano organizzati altri eventi del genere, in grado di valorizzare ulteriormente il territorio modenese."