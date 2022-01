Farmacie, niente più aperture dopo la mezzanotte nei Comuni del Sorbara

Da lunedì 3 gennaio 2022, nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco, Nonantola, Ravarino e San Cesario e nel comune di San Prospero, è cambiato il sisterma della turnazione notturna delle farmacie. Si interrompe di fatto l'apertura 24 ore su 24 da parte dele farmacie del territorio, che resteranno aperte fino alla mezzanotte. La proposta, approvata a titolo sperimentale per la durata di un anno e operativa dal 3 gennaio scorso, mantiene l'attuale sistema di turnazione diurna e festiva con la consueta rotazione delle farmacie del territorio durante la fascia oraria 8.30 - 24.00, mentre convoglia le eventuali richieste di prestazioni sanitarie e non, in orario successivo alla mezzanotte, esclusivamente presso le farmacie h24 "Madonnina" e Comunale del Pozzo nel Comune di Modena e Comunale di Cibeno nel Comune di Carpi.

Nelle farmacie che prestano servizio h24, infatti, è possibile accedere a qualunque orario, anche per prodotti non aventi esclusivo carattere di urgenza, che risultano l'unica categoria dispensabile dalle farmacie in servizio di turno notturno a battenti chiusi.Ciò significa, inoltre, che tali farmacie non sono obbligate a esigere il diritto addizionale che compete per legge a chi effettua il servizio di turno notturno su chiamata.

In considerazione del difficile momento storico che stiamo attraversando, Federfarma Modena - Associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia - sulla base dei dati relativi agli sporadici accessi in farmacia in orario successivo alla mezzanotte, raccolti nel 2021 e negli anni precedenti, consapevole della necessità di mantenere elevati gli standard di servizio offerti alla popolazione dai propri Associati, ha ritenuto di proporre ai Sindaci e all'Azienda USL una modalità di servizio alternativa, tale da permettere alle farmacie di migliorare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, dedicandole a svolgere appieno il proprio ruolo di sportello sanitario nella rete dei servizi sul territorio, ferma restando la turnazione vigente.

"Specialmente negli orari notturni, dopo le ore 24,00, raggiungere grandi centri abitati risulta più rapido, e soprattutto sicuro, da parte della popolazione che, a sua volta ha minore difficoltà ad individuare le farmacie che effettuano servizio ininterrotto a battenti aperti, nelle cui vicinanze sono presenti servizi di guardia medica e pronto soccorso per la gestione delle urgenze più gravi che richiedano l'intervento medico : le condizioni di traffico, illuminazione e sicurezza delle principali arterie di viabilità risultano molto più agevoli per l'utente rispetto alle strade secondarie utilizzate per raggiungere i piccoli centri abitati".

I turni delle farmacie, aggiornati in tempo reale, sono consultabili sui siti istituzionali dell'Azienda USL di Modena e di Federfarma Modena, e a breve in formato cartaceo presso le farmacie e gli sportelli informativi di Comuni e AUSL.