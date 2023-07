Tutor della raccolta differenziata: un supporto per i cittadini

Sono stati oltre 4.000 i cittadini incontrati dai tutor ambientali Hera da quando, a fine maggio, hanno fatto il loro ingresso sul campo per facilitare l’introduzione dei nuovi servizi ambientali in città. L’introduzione è avvenuta progressivamente, seguendo la messa a regime dei contenitori stradali Smarty (i contenitori dell’indifferenziato accessibili solo con Carta Smeraldo) e della raccolta domiciliare di carta e plastica nei diversi quadranti della città.

Un ruolo chiave nel momento in cui inizia a funzionare la Carta Smeraldo

Già da subito la figura, che ora conta 26 unità attive, ha riscosso il favore del cittadini, a cui viene offerto un supporto soprattutto nel momento della chiusura degli Smarty. Durante le prime settimane dopo il posizionamento, infatti, i contenitori rimangono ancora a libero accesso, per far abituare le persone al nuovo strumento. Il momento in cui si abilita l’apertura solo con la Carta Smeraldo, (la cosiddetta chiusura dei contenitori) è solitamente il più delicato e quindi i tutor stazionano presso le postazioni di cassonetti più frequentati, per supportare i cittadini nelle operazioni di apertura e chiusura.

Una presenza sul territorio che segnala criticità e previene gli abbandoni

Ma l’attività dei tutor non si limita al solo supporto tecnico. Durante gli orari di minor accesso ai contenitori rifiuti (in genere le ore centrali della giornata), si spostano per visitare altre postazioni di contenitori stradali, segnalando abbandoni o eventuali malfunzionamenti. La loro presenza presso alcuni punti particolarmente critici è apparsa determinante anche sulla prevenzione degli stessi abbandoni, Fra le loro mansioni rientra anche la ricerca proattiva degli utenti Tari che non hanno ancora ritirato Carta Smeraldo e Sacchetti, a cui provvedono a consegnare il kit.

Figura di raccordo con i cittadini che si integra agli Spazzini di Quartiere

L’utilità di queste figure è testimoniata anche dalla qualità delle interazioni con i cittadini, di cui raccolgono le segnalazioni e chiariscono i dubbi, integrando le altre figure stabilmente sul campo, come Accertatori Ambientali e Spazzini di Quartiere. Fra i temi più frequentemente trattati vi sono certamente le segnalazioni di abbandoni, i chiarimenti sull’uso della Carta Smeraldo, compreso quelli legati all’assoluta gratuità dei conferimenti, le informazioni sulle modalità di esposizione dei sacchi e sull’orario: tassativamente la sera prima del giorno di raccolta, fra le 20 e la mezzanotte.

In arrivo altri 10 tutor per completare l’entrata a regime nel Quartiere 2

Dati utilità e apprezzamento riscosso dai tutor, Hera e Amministrazione Comunale hanno condiviso di potenziarne nei prossimi giorni gli organici, aggiungendo altri 10 operatori sul Quartiere 2. A Modena Est, Musicisti, Sacca, Crocetta e zone adiacenti sono state infatti le ultime aree della città a partire con i nuovi servizi e, dunque, la chiusura dei contenitori Smarty partirà nei prossimi giorni, con la conseguente necessità di forte supporto ai residenti, anche in considerazione della densità abitativa dell’area. L’attività dei tutor proseguirà fino alla completa mesa a regime dei nuovi servizi ambientali nella città, indicativamente fino all’inizio dell’autunno.