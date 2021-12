Arriva il tutor sulla Modena-Sassuolo, installazione entro fine anno

La notizia era già trapelata nei mesi scorsi: sarà installato sulla tangenziale Modena-Sassuolo il cosiddetto “Tutor”. Si tratta di un sistema automatico di rilevazione della velocità media, come si trova sulle autostrade. A differenza degli autovelox che rilevano la velocità istantanea, solo in un punto specifico nel momento del passaggio, questo sistema più sofisticato garantisce un maggior presidio di sicurezza proprio perché registra la velocità media del veicolo per tutto il tratto considerato.

I dispositivi, su entrambi i sensi di marcia, copriranno il tratto della superstrada che va dall’uscita di Corlo a quella di Ponte Fossa, per circa tre chilometri di competenza del Comune di Formigine,

È proprio l’elevata velocità, ove il limite è fissato sui 90 Km/h, a destare preoccupazione: il 30% del totale degli incidenti che si rilevano a Formigine avvengono in questo tratto della tangenziale. Si parla dunque di una trentina di sinistri ogni anno, alcuni anche gravi; con il frequente coinvolgimento di mezzi pesanti e una rilevante congestione del traffico. Non di secondaria importanza anche il dato ambientale: la velocità moderata provoca livelli più bassi di emissioni.

La presenza del rilevatore di velocità sarà opportunamente segnalata da cartelli. Si ricorda che i proventi delle sanzioni saranno per buona parte investiti nella sicurezza delle strade del territorio.