Voglia di cultura, a Modena tutto esaurito per la Notte dei Musei

Tutto esaurito per gli appuntamenti in programma per la Notte europea dei Musei di sabato 15 maggio, l’iniziativa che ha segnato la ripartenza delle attività culturali e di spettacolo in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.

Tutte le iniziative, in tutte le repliche, hanno registrato il sold out, “segno – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi – che le persone hanno davvero una grande voglia di tornare a frequentare gli istituti culturali”. L’assessore ha voluto quindi, come prima cosa ringraziare “tutti coloro che hanno lavorato per una Notte dei Musei diversa, ma speciale: gli uffici del Comune, gli istituti culturali, le associazioni e le organizzazioni culturali. Gli artisti, emozionati dalla possibilità di esibirsi finalmente dal vivo dopo mesi di attesa. E il pubblico, che ha risposto nel migliore dei modi e che crediamo sia rimasto molto soddisfatto. Quella di sabato è stata una giornata di speranza e che guarda al futuro. La cultura, i suoi luoghi e i suoi spazi – ha proseguito – sono al centro del nostro disegno di città e siamo già al lavoro per programmare i prossimi appuntamenti, per un’estate da vivere insieme”.

Sono state 1.322, occupando, appunto, tutti i posti disponibili, le persone che hanno partecipato ai diversi appuntamenti proposti da Museo civico, Archivio storico e Galleria estense; dal Festivalfilosofia, Ago e Chiesa di Sant’Agostino, da Fmav. Tutto esaurito, con 125 presenze e oltre 200 persone in lista di attesa, per le proposte del Planetario che ha celebrato Dante e l’astronomia nella Divina Commedia. Ugualmente esauriti sono stati i posti disponibili per le visite guidate al sito Unesco, dalla Ghirlandina alle sale storiche del Comune, così come gli appuntamenti del Consorzio creativo, quelli musicali con gli allievi del Vecchi-Tonelli, della biblioteca Delfini e dell’accademia delle scienze, del Mef e del Baluardo, del complesso del San Paolo, della chiesa del Voto e della sala Truffaut. A queste, si aggiungono le oltre settecento che, nel corso della giornata, hanno visitato musei ed esposizioni.