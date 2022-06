A Ubersetto si inaugura il nuovo centro sportivo

L’amministrazione annuncia l’imminente inaugurazione del centro sportivo di Ubersetto, che avverrà domenica 12 giugno.

I lavori sono stati conclusi a fine 2021, e infatti l’impianto è già in uso da mesi da parte della società sportiva che lo gestisce (AC Ubersetto) e da parte della cittadinanza. Si è attesa però la bella stagione e la concomitanza con la grande manifestazione di Fioranolimpica per dare la giusta inaugurazione all’opera.

La giornata si aprirà fin dalle ore 9.00 con tanti giochi per bambini, dove sarà utilizzato l’intero impianto. Dopodiché, celebrazione della messa alle ore 11.00 e a seguire il taglio del nastro attorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio si disputerà prima una partita di campionato giovanile di calcio femminile Sassuolo-Cesena e poi il campo sarà disponibile per il gioco libero dei più piccoli. La giornata si concluderà con una cena in compagnia presso il tendone del Pala AVF posizionato nel parcheggio della struttura.