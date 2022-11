Ubriaco urina accanto alle auto in largo San Francesco, "Serve un piano antidegrado"

Un uomo, visibilmente ubriaco, che urina in pieno giorno accanto ad un'auto, nel parcheggio accanto alla chiesa di San Francesco. E' quanto ripreso da un cittadino e segnalato da Fratelli d'Italia Modena.

"Ci domandiamo come l'Amministrazione intenda gestire fenomeni di questo tipo sempre più frequenti in città", commenta Luca Negrini, Presidente Cittadino del partito della Meloni. "E' evidente che il degrado in città stia aumentando a discapito dei cittadini che, anche durante le ore diurne, devono fare i conti con situazioni di inciviltà assolutamente non sostenibili e tollerabili. Il numero di sbandati è in costante aumento soprattutto all'interno del centro storico dove spesso gli stessi soggetti ubriachi molestano i Modenesi. Situazione non più tollerabile".

Fratelli d'Italia chiede che l'Amministrazione intervenga e "attui un piano concreto di contrasto al degrado volto a sanzionare duramente coloro i quali non rispettano i principi fondamentali dell'educazione e della convivenza civile".