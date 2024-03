Appalto Hera Luce, il Comune ha ancora tempo. Il Tar decide a novembre

Al momento “non può ravvisarsi un’inerzia da parte dell’Amministrazione comunale” di Modena nell’ottemperare alla sentenza rispetto all’annullamento delle delibere che assegnavano il servizio di illuminazione pubblica a Hera luce srl. Lo stabilisce un’ordinanza del 28 marzo del Tar che, su ricorso di Edison Next Government srl, ha preso in esame appunto la risposta che il Comune ha messo in atto dopo che l'appalto in vigore era stato dichiarato illegittimo in quanto affidato in modo diretto alla società del gruppo Hera, senza la necessaria gara pubblica.

Lo scorso anno il servizio è stato riassegnato in via provvisoria alla stessa Hera luce srl, considerato l’unico soggetto in grado di garantire la continuità dell’attività, anche in quanto proprietario di buona parte degli impianti e delle dotazioni essenziali. Una scelta contestata da Edison, che ha portato il Comune davanti al tribunale amministrativo.

Nell’ordinanza di ieri il Tar riepiloga le iniziative svolte dal Comune fino a ora e, valutati gli impegni assunti, invita l’Amministrazione comunale a presentare una relazione entro ottobre sullo stato del procedimento “per verificare il rispetto dei termini indicati”, rinviando la trattazione del ricorso al mese successivo. Per le decisioni definitive sul ricorso bisognerà quindi attendere parecchio tempo: l'udienza è fissata per il prossimo 21 novembre.

Tra gli impegni del Comune c’è quello della stima del valore della rete d’illuminazione pubblica, da definire entro giugno, e l’adozione della delibera consiliare relativa al nuovo affidamento entro ottobre, così da poter procedere alla pubblicazione degli atti di gara tra fine 2024 e primi mesi del 2025. Nel frattempo Hera continuerà a percepire 5,5 milioni per il servizio.