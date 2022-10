Uffici pubblici e biblioteche di Modena chiusi per il ponte

Lunedì 31 ottobre gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico e riapriranno mercoledì 2 novembre. Rimarranno chiuse anche le biblioteche Delfini, Poletti, Crocetta e Giardino, oltre ai servizi d’informazione di Piazza Grande Urp, Informagiovani ed Europe Direct.

Nella giornata di lunedì, per i Servizi Demografici di via Santi 40, saranno invece aperti dalle 8.30 alle 12.30 gli uffici di Polizia Mortuaria e Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri (gli stessi uffici rimarranno chiusi martedì 1 novembre 2022).

Il Contact center della Polizia locale (tel. 059 20314) sarà attivo dalle 7.30 alle 18.30 e rimarrà aperta anche la biblioteca Rotonda, con il consueto orario dalle 9.30 alle 19.

La Torre Ghirlandina, le sale storiche del Municipio, l’Acetaia comunale e il Nuovo Diurno, infine, saranno aperti tutti i giorni alle visite dei turisti (per informazioni www.visitmodena.it/it/ ponte1novembre).