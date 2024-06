Carenza di infermeri nell'Azienda Usl di Modena, "Una bomba ad orologeria per la sanità"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Per l'Azienda Sanitaria modenese Il problema irrisolto rimane la questione della carenza di personale infermieristico, delle dotazioni organiche, del turnover e del riconoscimento degli incarichi che mette a rischio la sostenibilità dei Servizi Sanitari". Non ha dubbi il sindacato Uil Fpl, che punta nuovamente i fari sul tema del personale e in particolare di infermieri. Una criticità che il Uil non esita a definire "una bomba ad orologeria".

"Purtroppo lo scenario di scarsità di risorse in cui versano i servizi pubblici sembra respingere e costringere i nostri più giovani e promettenti infermieri a guardarsi attorno e cercare prospettive al di fuori dal Servizio Sanitario pubblico o, peggio ancora, fuori dall'Italia. La scelta rimane comunque quella di andare a lavorare con chi è capace di valorizzare adeguatamente, non solo dal punto di vista economico ma attraverso un riconoscimento sociale e una dignità professionale e purtroppo questi temi restano carenti nelle aziende sanitarie modenesi che nell'ultimo periodo hanno sviluppato solo un appiattimento gestionale delle risorse umane", attacca la Segretaria Uilfpl Modena Daniela D'eredità.

Il problema è noto da anni e, insieme alla carenza di alcuni medici specialisti in determinate branche, rappresenta un freno ai servizi sanitari locali. "Ormai nel territorio modenese la realtà è quella che gli infermieri, sono i più introvabili e ricercati del personale sanitario. Anche più dei medici spiega la sindacalista - Già oggi ne mancano almeno 280 nella sola Azienda USL di Modena, ma nei prossimi mesi ne mancheranno di più se non s'interviene da subito e in quasi tutte le articolazioni tali profili non possono essere semplicemente rimpiazzati con altre figure professionali. Preoccupa soprattutto la situazione nei distretti di Mirandola, Carpi e Pavullo dove la carenza è tale da compromettere l'intero sistema sanitario".

Di conseguenza, il personale attualmente in servizio è spesso chiamato a sforzi straordinari. Prosegue Daniela D'eredità: "La proposta dell'azienda Usl è quella di utilizzare l'attività aggiuntiva spendendo solo il 30% dei fondi previsti per tale attività e senza una equa distribuzione, mentre dal nostro punto di vista i fondi per riconoscere l'attività aggiuntiva devono essere spesi tutti e devono essere messi a disposizione per tutti i profili professionali che possono contribuire ad affrontare questa situazione. Ma anche questa soluzione, se non si assume personale, sarà uno specchietto per le allodole perché le infermiere non hanno più forza per andare avanti così. Vogliono una vita che il lavoro ha tolto loro, non ne vogliono sapere nemmeno di attività aggiuntiva. Pensano che l'unica via d'uscita sia andare via, ovvero dimettersi, e qualcuno lo sta già facendo".

"Insieme ai sindacati Confederali Abbiamo pertanto chiesto a gran voce all'Azienda Usl di rivedere le decisioni assunte e di ritornare a un modello di gestione sanitaria rispettoso delle prerogative sindacali e dei diritti contrattuali dei professionisti che operano a salvaguardia dei servizi. Abbiamo chiesto alla Direzione Generale delle Aziende Sanitarie Modenesi di procedere con ogni urgenza alle assunzioni del personale sui posti vacanti e di programmare incontri urgenti al fine di una verifica puntuale sulle ulteriori carenze di personale, facendo presente che in assenza di risposte concrete questa Organizzazione Sindacale procederà con forti azioni di mobilitazione", chiosa Uil Fpl.