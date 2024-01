I monaci salutano Modena, oggi "l'addio" amaro all'abbazia di San Pietro

Un lungo e commosso applaudo ha concluso la celebrazione della Santa Messa di questa mattina in San Pietro a Modena, sancendo simbolicamente la chiusura del monastero benedettino. Alle ore 11 si è svolta infatti l'ultima liturgia eucaristica officiata dai monaci presso la chiesa dell'Abbazia. Nelle prossime ore gli ultimi due monaci, l'ormai ex priore dom Stefano De Pascalis e dom Fabio Brancolini, lasceranno infatti le mura di San Pietro, per proseguire la loro missioni presso un'altra abbazia del loro Ordine.

La Santa Messa - presieduta da dom Giordano Rota, Abate di Pontida - ha visto una partecipazione numerosa da parte dei fedeli, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza la vicinanza alla comunità monastica, in un'occasione sicuramente dolorosa per tutti. All'inizio della Messa dom Stefano ha voluto ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che in questi anni hanno animato la vita spirituale e quotidiana in San Pietro. Al termine della celebrazione è stato letto anche il messaggio di commiato inviato dall'Arcivescovo mons. Castellucci. Un sentito ringraziamento è poi stato rivolto ai monaci da parte dei fedeli stessi, sintetizzati in un accorato intervento di Carlo Previdi in rappresentanza della comunità, seguito appunto dal lungo applauso.

Difficile pensare che un singolo appuntamento possa suggellare oltre un millennio di storia: la liturgia odierna ha rappresentato solo l'ultima tappa di un commiato iniziato ormai da mesi, da quando è trapelata la notizia dell'addio da parte della comunità benedettina, ormai talmente ridotta da un punto di vista numerico da non poter più garantire il funzionamento del monastero. Mesi in cui una diatriba legale ha gettato ombre immeritate e probabilmente largamente evitabili che hanno rischiato di offuscare una storia straordinaria come quella legata a San Pietro.

Una storia che ha attraversato i secoli - iniziata precisamente nel 983 d.C, quando il luogo di culto venne fondato - e le generazioni, facendo della seconda chiesa modenese per importanza dopo il Duomo un punto di riferimento imprescindibile, grazie proprio alla missione spirituale e terrena dei monaci di San Benedetto. Non solo l'attività parrocchiale, ma anche quella legata al sostegno ai poveri e ai fragili, che si è affiancata nei decenni a quella degli scout e a innumerevoli attività culturali negli spazi dell'abbazia, che era stata anche valorizzata attraverso i restauri e l'apertura della spezieria.

Si apre ora un nuovo capitolo denso di interrogativi. Da un lato si tratterà di capire come proseguirà l'attività liturgica, considerando che l'amministrazione parrocchiale è stata associata negli ultimi anni alla chiesa di San Francesco. Dall'altro lato si attende di capire quale sarà il futuro dell'intero complesso immobiliare, con il rischio di vedere un altro "contenitore" svuotarsi e cadere nel degrado in centro storico. Quello che è certo è che l'addio dei monaci benedettini è una notizia molto amara per la città di Modena: segno dei tempi che cambiano e di certezze che vengono meno.