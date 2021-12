Da umarells a digitarells: la Regione premia la cooperativa sociale Onyvà

Avvicinare le persone a un uso più consapevole delle tecnologie digitali. È l’obiettivo di “Digitarells – il digitale a km zero”, il progetto vincitore del premio Innovatori Responsabili 2021 della Regione Emilia-Romagna nella categoria cooperative sociali per l’obiettivo strategico “diritti e doveri”.

Il progetto è della cooperativa sociale Onyvà di Modena .

"Offriamo la possibilità di avvicinarsi con consapevolezza ai servizi on line – afferma Jonathan Franciosi, project manager di Onyvà - Da umarells a digitarells il passo è più breve di quanto si pensi: dopotutto in mezzo c’è sempre una rete, metallica o virtuale che sia"

Il progetto è rivolto a chi cerca aiuto per usare i servizi digitali e si propone di raggiungere gli utenti nei luoghi in cui i servizi sono più carenti, come nelle frazioni e quartieri periferici.

"Digitarells prevede la realizzazione di uno sportello mobile nei punti di aggregazione sociale (quali le polisportive), ma anche l’organizzazione di eventi e brevi corsi pratici sull’utilizzo dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Fascicolo sanitario elettronico e altre applicazioni utili a supportare l’autonomia personale – spiega Andrea Tartaglia, responsabile Ict di Onyvà e gestore della parte logistica del progetto - Inoltre affronta i temi della sicurezza in rete e della protezione dalle cyber-truffe. Il nostro progetto ha come principale obiettivo lo sviluppo dell’autonomia nell’uso delle tecnologie digitali. Esso viene perseguito con un approccio pratico al mondo del digitale, che si articola attraverso attività guidate per stimolare l’apprendimento delle persone".

Onyvà è impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale. Con Digitarells intende contrastare l’esclusione, rafforzare la cooperazione e aiuto reciproco, favorire il dialogo tra cittadino e pubblica amministrazione, valorizzare le abilità di ciascuno. Il progetto, inoltre, prevede l’inserimento lavorativo nel team di almeno una persona con svantaggio fisico, psichico o sociale.

I primi sportelli mobili di Digitarells sono già attivi ad Albareto, Cognento e S. Damaso. Altri seguiranno grazie alla collaborazione con il Comitato anziani e orti S. Agnese S. Damaso Ancescao, che supporta la creazione di una rete sul territorio. Onyvà ha già fornito un centinaio di consulenze e attivato una settantina di Spid.