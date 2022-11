Un campo sportivo riqualificato per San Felice sul Panaro

Domenica 20 novembre a San Felice sul Panaro, si terrà alle 10 in via Costa Giani 1/5, l’inaugurazione del campo sportivo riqualificato.

In programma l’intitolazione del campo da calcio in erba sintetica al giornalista, calciatore e dirigente della squadra sanfeliciana Alberto Setti e della pista di atletica leggera a Giuseppe Bondioli, fondatore del gruppo atletica Unione 90. A seguire ci saranno l’incontro calcistico giovanile tra Us San Felice e Sassuolo Calcio, l’esibizione del gruppo dell’atletica della Polisportiva Unione 90 e, alle 14.30, il match Us San Felice - Cavezzo del Campionato di calcio di Promozione girone C. Sarà offerto un rinfresco a tutti gli intervenuti.

Sono stati diversi i lavori effettuati per riqualificare l’impianto di via Costa Giani. Particolarmente significativi la realizzazione di un manto in erba sintetica per il campo da calcio e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione con lampade a led, interventi che comporteranno una significativa riduzione dell'inquinamento luminoso e un notevole risparmio energetico per il Comune con l'abbattimento dei costi idrici ed elettrici.

A ciò si aggiunge l’importante intervento di riqualificazione e completamento delle infrastrutture per l’atletica leggera. I lavori, realizzati dalla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia, sono durati circa sei mesi e costati complessivamente 825 mila euro, finanziati per il cinquanta per cento dal Comune e per la restante parte dalla Regione Emilia-Romagna.

"Domenica sarà un giorno importante per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – lo stadio comunale completamente riqualificato tornerà disponibile per il calcio, l'atletica leggera e per le scuole. Grazie a tutti quelli che si sono occupati del cantiere per la qualità del lavoro e per il pieno rispetto dei tempi di consegna".