Un gruppo di non vedenti in pellegrinaggio sull’antica via Romea Germanica

Un pellegrinaggio sulla via Romea Germanica Imperiale: è partito domenica 29 maggio da Piazza Libertà a Maranello il gruppo di persone non vedenti che con i loro accompagnatori raggiungeranno nei prossimi giorni Pistoia, dopo aver percorso 150 chilometri attraverso l’Appennino.

I pellegrini passeranno da Torre Maina, San Dalmazio, Pavullo, Lama Mocogno, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Cutigliano, San Marcello, Pontepetri e Pistoia, in un suggestivo itinerario tra città d’arte, borghi storici, fiumi e cascate. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Maranello e organizzata dall’Associazione Via Romea Germanica Imperiale in collaborazione con l’associazione Sentieri di Felicità, che si occupa di cammini accessibili a persone a mobilità ridotta, vuole anche valorizzare l’importanza dei cammini che attraversano il territorio: percorsi sostenibili tra storia, arte e natura per riavvicinarsi a un patrimonio unico.

E dal 31 maggio un gruppo di persone con disabilità motoria sta percorrendo un itinerario che passando anche da Maranello attraversa buona parte della regione, nell’area pedemontana a sud della Via Emilia, da Fidenza a Montecatone.