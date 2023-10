“Un’Idea x il Futuro”, gli studenti Unimore fanno incetta di riconoscimenti

Unimore è stato l’Ateneo più premiato nella cerimonia conclusiva del Concorso “Un’Idea x il Futuro”, che si è tenuta ieri pomeriggio all’Università Roma 3, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e dall’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa (ADEIMF) con il patrocinio della CRUI - Conferenza dei rettori delle università italiane.

Si tratta di un concorso rivolto a studenti e studentesse universitari, il cui obiettivo è stimolare il processo di alfabetizzazione previdenziale, attraverso strumenti di comunicazione digitali di supporto all’apprendimento. Al concorso hanno partecipato quattro gruppi di studenti della Laurea Magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa di Unimore, tre dei quali sono risultati fra i dieci assegnatari dei premi.

I tre progetti Unimore premiati sono: “Wally”, progetto di sviluppo di una App presentato dal gruppo formato da Federico Gamberini (proponente) e Giulia Bettoni; “Saving to be happy”, progetto di sviluppo web-based presentato dal gruppo di Sara Giorgi (proponente), Fiammetta Canelli, Giorgia Scalini, Francesca Fanizzi e il progetto “Save for later” su materiali di supporto per iniziative didattiche di educazione previdenziale, presentato dal gruppo formato da Irene Pia Di Sanzo, Michele Pirro e Laura Casciello.

“Nell’ambito dell’educazione finanziaria un ruolo centrale è rivestito dall’educazione previdenziale, tanto che il Comitato, in collaborazione con ADEIMF, ha promosso un concorso di idee rivolto proprio a questo tema – commenta il Prof. Riccardo Ferretti, titolare del corso di Gestione della Comunicazione Finanziaria. - In particolare, l’obiettivo del concorso è stimolare nelle nuove generazioni il processo di alfabetizzazione previdenziale, attraverso strumenti di comunicazione di supporto all’apprendimento di comportamenti che favoriscano il loro benessere finanziario e previdenziale futuro, promuovendo al contempo lo sviluppo di nuove espressioni tecnologiche in ambito scolastico e universitario. Tutto ciò in quanto è importante aumentare il grado di consapevolezza dei giovani che una più alta aspettativa di vita richiede una diversa pianificazione del proprio futuro, capace di tenere conto della necessità di disporre di risorse economiche adeguate alle diverse fasi della vita e per un periodo di tempo più lungo che in passato”.

“Alla seconda edizione di questo concorso hanno partecipato quattro gruppi di studenti del Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa offerto dal Dipartimento di Comunicazione ed Economia – continua Ferretti -. Il fatto che ben tre di questi gruppi siano stati premiati conferma il livello elevato della loro preparazione nel saper coniugare competenze economico-finanziarie, comunicative e tecnologiche. Come loro docente non posso che complimentarmi per questo brillante risultato”.