Un nuovo autobus ad Anpas: sarà attrezzato per interventi di Protezione civile

Un autobus pronto per essere riutilizzato nell’ambito di interventi di protezione civile: è stata questa l’importante donazione ricevuta da Anpas Emilia-Romagna, e consegnata presso la sede operativa di SETA, in Strada Sant’Anna a Modena. Si tratta di un mezzo che la Società di trasporti ha voluto donare al sistema delle Pubbliche Assistenze regionali: per l’occasione erano presenti il Presidente di SETA, Antonio Nicolini, e il Presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini.

Il mezzo donato è un autobus della lunghezza di 12 metri e da circa 50 posti, che ha prestato servizio per molti anni sui percorsi extra-urbani: perfettamente funzionante, ma non più adeguato agli standard del servizio di trasporto pubblico, era quindi destinato alla dismissione nell’ambito del piano di rinnovamento della flotta attuato da SETA.

Afferma il Presidente di Anpas Fiorentini: “Per noi è una donazione davvero utile: attrezzeremo questo mezzo per compiere interventi di Protezione civile. Purtroppo assistiamo ad una frequenza sempre maggiore di fenomeni calamitosi, come è stato ad esempio l’alluvione in Romagna del maggio scorso. Fenomeni sui quali siamo costantemente chiamati ad intervenire per soccorrere e sostenere la popolazione. Possiamo farlo grazie all’impegno dei nostri 20.000 volontari. Poter contare su mezzi adeguati è essenziale per sostenere questo impegno nel miglior modo possibile, e quindi esprimo un profondo ringraziamento verso SETA e verso il Presidente Nicolini”.

Ha aggiunto il Presidente Nicolini: “Siamo lieti di poter offrire un aiuto concreto al sistema delle Pubbliche Assistenze regionali, che svolgono un compito essenziale e sono apprezzate e stimate dalla comunità emiliano-romagnola. E’ un piccolo gesto che SETA compie volentieri, come espressione di vicinanza verso l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso dei tanti interventi effettuati in occasione delle gravi calamità naturali che hanno afflitto il nostro territorio”.

Alla consegna hanno partecipato anche diversi dipendenti di SETA e rappresentanti delle Pubbliche assistenze regionali.