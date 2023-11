Un nuovo manto sintetico campo Ferrari a Fiorano

Si terrà domenica 26 novembre 2023, alle ore 10.15 circa, l'inaugurazione ufficiale del manto sintetico riqualificato del centro sportivo Graziano Ferrari in piazza dei Ciliegi a Fiorano Modenese. Saranno presenti sindaco ed amministratori, autorità, dirigenza, allenatori e i giocatori delle giovanili del Sassuolo e dell’A.C. Fiorano che gestisce la zona sportiva e anche gli ex giocatori dell’Inter Roberto Boninsegna e Roberto Cesati .

Il campo rinnovato è già in uso; i lavori, durati tre mesi e terminati a fine settembre, hanno riguardato il campo centrale per il calcio a 11. E’ stato completamente rifatto il manto sintetico, ormai giunto a fine vita, con materiali di ultima generazione, seguendo le indicazioni per avere l’omologazione fino all’Eccellenza.

Il materiale sintetico tolto è stato “riciclato” per pavimentare gli spazi intorno al rettangolo di gioco e i campi laterali per il calcio a 5 e allenamenti. Il costo dei lavori è stato di circa 450.000, finanziati con risorse proprie del Comune di Fiorano Modenese. Domenica alle ore 9.45 è previsto il ritrovo delle Giovanili del Sassuolo Calcio e A.C. Fiorano (affiliata “Generazione S” del club di serie A), la benedizione e l’esibizione delle squadre.

Alle ore 10.15 i saluti del sindaco, Francesco Tosi, e del presidente A.C. Fiorano, Michele Iacaruso, quindi degli ospiti Roberto Boninsegna e Roberto Cesati. Alle 10.25 Taglio del nastro.

Il tutto si concluderà entro le ore 10.30, per lasciare spazio ad una partita di campionato e per consentire a Boninsegna e Cesati di raggiungere il teatro Astoria, dove dalle ore 11.00 saranno ospiti alla presentazione del libro “Romanzo Inter” dei giornalisti Leo Turrini e Michele Brambilla e alla premiazione di squadre locali che si sono particolarmente distinte nella loro attività sportiva.

“Siamo soddisfatti di questo intervento con il quale possiamo dire di aver realizzato, in un solo mandato, due campi in sintetico: quello totalmente nuovo a Ubersetto e la riqualificazione a Fiorano. – afferma l’assessore allo Sport del Comune, Monica Lusetti - Continueremo ad investire nei nostri impianti sportivi perché vogliamo, per i nostri ragazzi, degli impianti sempre migliori e all'avanguardia, con materiali di ultima generazione e nell'ottica della sempre maggior efficienza.”