Un nuovo veicolo elettrico per le attività e laboratori di "La Raganella"

Mirandola, da sempre attenta al contenimento dell'inquinamento, apre il 2023 con l'arrivo di un veicolo “E-Ducato”.

Il “CEAS” - La Raganella potrà beneficiare di una nuovissima officina mobile: un veicolo completamente elettrico – a zero impatto di emissioni inquinanti – allestito per poter realizzare e sviluppare tutte le attività didattiche calendarizzate nelle scuole, nelle piazze, e nei vari eventi in programma nel corso del 2023. Un nuovo arrivo, nelle dotazioni a disposizione del personale, reso possibile grazie all'intercettazione di fondi contenuti nel bando, realizzato dalla Regione, che ha portato alla sostituzione di due veicoli “tradizionali”. I circa 20,000 chilometri percorsi nel 2022, saranno percorsi – a partire dal 1 Gennaio 2023 – con la serenità di non danneggiare in alcun modo il paesaggio e la qualità dell'aria che respiriamo.

Un veicolo pratico, colorato e riconoscibilissimo: sulle fiancate laterali sono stati raffigurati colori e simboli dell'Agenda 2030 dell'ONU.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti ulteriore nella preservazione del nostro paesaggio vallivo, nella tutela della flora e della fauna, e una concreta spinta al miglioramento dell'aria che respiriamo tutti - commenta l'Assessore alla Promozione del territorio Fabrizio Gandolfi – Un gesto che sottolinea l'attenzione rivolta non solamente ai contemporanei, bensì anche alle generazioni future che dovranno poter godere quantomeno della Mirandola – intesa come città, frazioni e Valli - che abbiamo conosciuto noi. Un supporto prezioso per le tante attività che il nostro Ceas, ed il Servizio di Accoglienza Turistica, hanno in programma per il 2023”.