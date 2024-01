"Un Respiro nel futuro", l'associazione che sostiene i bambini affetti da patologie rare e le loro famiglie

“Assistere bambini con patologie croniche e invalidanti non significa solamente fornire loro le cure mediche necessarie ma anche garantire sostegno alle loro famiglie al fine di alleviare il loro carico assistenziale ed emotivo". È con questo obiettivo che, nel 2012, un gruppo di amici, tra i quali operatori socio-sanitari, medici e genitori, ha deciso di unire le forze per sostenere e dare qualche ora di sollievo a famiglie con bambini affetti da patologie rare. I fondatori hanno personalmente vissuto o riscontrato le difficoltà nella gestione di un bambino con disabilità e da questa esperienza hanno ricavato lo stimolo per la creazione di progetti a sostegno di questi e delle loro famiglie, che spesso vengono lasciate sole delle istituzioni da un punto di vista umano, sanitario e giuridico. Da allora, ‘Un respiro nel futuro’ ha aiutato 17 famiglie, portandone addirittura 10 in vacanza.

“Avevamo iniziato dando una mano qualche ora al giorno ai genitori di due bambini affetti da patologie gravi. - racconta Francesca Rebecchi, una delle volontarie che ha fondato l’associazione - Quando i bambini sono morti, a pochi anni di vita, abbiamo capito che dovevamo organizzarci e fare qualcosa, queste famiglie si sentono un po' abbandonate e hanno bisogno di un sostegno a casa durante la giornata. Sul territorio infatti non esistono aiuti, se non un’assistenza domiciliare pressoché nulla. Per il resto del tempo queste famiglie, uscite dalla terapia intensiva neonatale, sono sole”.

Le attività

L’attività principale è quella di sostegno domiciliare, con cui i volontari, formati, forniscono ore di sollievo alla famiglia durante la settimana, in base alle esigenze specifiche del bambino disabile e dell’intero nucleo famigliare. “Il volontario - spiega Francesca - si reca a casa della famiglia e si occupa del bambino, mentre il genitore, che rimane presente in quanto si tratta di un minore, può dedicarsi ad altre attività. Oltre a dare una mano in casa, svolgiamo altre attività di appoggio come fare commissioni, qualche acquisto, ma anche un servizio di trasporto con il pulmino dell’associazione. Inoltre, offriamo un supporto specialistico medico e infermieristico e ‘pacchetti benessere’. A seconda dei bisogni che di volta in volta si manifestano come fisioterapia, riabilitazione in acqua, logopedia, sostegno psicologico e altro. Abbiamo poi uno sportello che si occupa di assistenza burocratica-legale alle famiglie sulle tematiche della disabilità, un aspetto non semplice della malattia”.

Ma l’attività che ha dato impulso alla nascita dell’associazione è stata il supporto alla ricerca scientifica. “Oggi siamo una APS (associazione di promozione sociale), ma all’inizio siamo nati come una onlus per una raccolta fondi destinata alla ricerca, in particolare per il deficit del surfattante, la malattia di Brando, il primo bambino di cui ci siamo occupati, una malattia rara studiata al San Raffaele di Milano. Quindi ancora oggi, ogni anno, una parte dei fondi raccolti la destiniamo alla ricerca”.

Il progetto ‘vacanze accessibili 2023’

“Due anni fa - aggiunge Francesca - abbiamo pensato che sarebbe stato bello dare la possibilità alle famiglie che seguiamo di andare al mare una settimana. Quando arriva l’estate e le scuole chiudono, queste famiglie si ritrovano a gestire i bambini tutto il giorno da sole. Quindi abbiamo deciso di offrire una settimana completa al mare, in particolare a Punta Marina nella spiaggia ‘Insieme a Te’, ideata da Debora Donati, che è attrezzata per accogliere ospiti affetti da ogni tipo di disabilità. Così, da giugno a settembre, le famiglie scelgono una settimana e vanno al mare. Il progetto è andato molto bene fin da subito, alcune delle famiglie che seguiamo non avevano mai fatto una vacanza, alcuni bambini non avevano mai visto o fatto il bagno in mare. In questi anni siamo riusciti a fare andare in vacanza 10 famiglie, è un progetto davvero importante”. Un’opportunità che permette alle famiglie di vivere una settimana in un luogo attrezzato per la disabilità facilitando i genitori nello svolgimento delle attività ludiche, agevolando il benessere psicofisico e permettendo un distacco dalla routine. La struttura dispone di 10 postazioni sotto gazebo, di cui 6 con lettini grandi dotati di materassi anti-decubito e 3 colonnine che dispensano acqua potabile ed energia elettrica per eventuali ventilatori. In dotazione è presente anche una macchina nebulizzatrice per rinfrescare l’aria durante le ore più calde. Sono presenti 3 sedie sole-mare, 2 sedie sofà per persone completamente allettate, due sedie da mare job e un tiralò (carrozzina da bare galleggiante) salvagenti e giubbotti galleggianti. Tutti gli ospiti sono accompagnati in acqua da volontari attraverso una passerella che fornisce l’accesso fino al mare. Inoltre viene offerta la possibilità di partecipare a gite in barca a vela, giri in canoa e, nei weekend, eventi per grandi e bambini.

Le raccolte fondi

“Per ora - conclude Francesca - facciamo tutto da soli con le raccolte fondi. Vendiamo panettoni e facciamo degli eventi. Per esempio ne abbiamo organizzato uno che è andato molto bene lo scorso 19 dicembre al Forum Monzani, pensato per cercare di sensibilizzare e far conoscere ‘Un respiro nel futuro’ a Modena. Anche perché oltre ai fondi, abbiamo tanto bisogno anche di volontari, perché più volontari abbiamo, più famiglie riusciamo ad aiutare”.