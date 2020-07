Un tramonto speciale con i Volontari de “Il Pettirosso” per liberare i Gufi

Mercoledì 22 luglio alle ore 20,00 Il Centro Il Pettirosso riaprirà i cancelli, anche se in modo limitato ad amici e sostenitori in occasione della 1° edizione di " Un Tramonto veramente speciale...con i gufi!".

E' la prima volta che questa iniziativa viene fatta anche se come tutte le iniziative comporta un ulteriore sacrificio da parte dei Volontari, liberare gli animali insieme ai propri amici del Pettirosso, come si dice, non ha prezzo!

E così davanti ad uno splendido tramonto sull'Appennino, verranno liberati alcune decine di gufi comuni, e come al solito saranno gli invitati stessi a liberarli.

Purtroppo quest'anno le iniziative saranno svolte in modalità ridotta a causa delle restrizioni per il Covid 19 che prevedono la prenotazione che potrà essere fatta all'indirizzo email inf@centrofaunaselvatica.it.

Sarà d'obbligo l’utilizzo di gel e mascherina e all'ingresso verrà rilevata la temperatura, ci si raccomanda di indossare scarpe comode ancora meglio da trekking per la salita che sarò da fare per raggiungere il posto della liberazione.