Una bici inclusiva a Charitas Asp dai dipendenti di Tetrapak

Grazie alla donazione del Solidarity Group dei dipendenti di Tetrapak delle due sedi di Modena e Rubiera, Charitas Asp, storica istituzione modenese che accoglie persone con grave e gravissima disabilità, ha ora a disposizione una bicicletta inclusiva, ovvero una robusta cargo bike a pedalata assistita, dotata di una piattaforma anteriore in grado di trasportare in sicurezza una carrozzina con il proprio occupante.

Si tratta di un mezzo tecnologicamente avanzato di fabbricazione olandese che ora è a disposizione degli ospiti del Charitas, i quali potranno essere condotti sia in percorsi del parco interno sia sulle piste ciclabili della zona da operatori, familiari e volontari.

I primi viaggi di prova sono piaciuti ai destinatari del dono oltre a ogni aspettativa: nessuno ne è stato spaventato, anche in virtù della stabilità del mezzo, piuttosto si sono registrate espressioni di entusiasmo e voglia di ripetere quanto prima l'esperienza.

Charitas Asp, nelle figure della direttrice Chiara Arletti e del presidente Mauro Rebecchi, hanno ringraziato di cuore, attraverso la delegazione del Solidarity Group venuta in rappresentanza dei colleghi, i dipendenti di Tetrapak che hanno raccolto la somma, e la stessa azienda che contribuisce in modo indiretto al fondo di solidarietà che consentirà alle persone ospitate dalla residenza e ad altre persone con disabilità che vorranno approfittare di questa opportunità di vivere nuove e piacevoli esperienze all'aria aperta in modo totalmente sostenibile, anche in occasione di pedalate di gruppo promosse dal progetto "Tre ruote per l'amicizia" e dalla sezione provinciale della FIAB.