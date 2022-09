Una nuova area giochi per i più piccoli alla Polivalente 87 "Gino Pini"

Percorsi sensoriali, attrezzi colorati e strutture smontabili. C’è questo e molto altro all’interno della nuova area gioco e movimento PollyGym, dedicata ai più piccoli, realizzata dalla Polivalente 87 e Gino Pini. La sala indoor sarà inaugurata sabato 24 settembre, alle ore 15.30, nell’ambito dell’evento finale del progetto “Muoviamoci insieme” sviluppato negli ultimi mesi realtà dalla Polivalente: la struttura di via Pio La Torre 61 persegue, infatti, obiettivi di aggregazione sociale e di promozione sportiva e culturale, con particolare attenzione verso i giovani e le persone fragili, e ora ospita appunto anche un nuovo spazio che arricchisce l’offerta di Modena.

Un percorso di educazione motoria e alimentare attraverso azioni specifiche rivolte a bambini e adolescenti, al fine di promuovere e diffondere la cultura della pratica sportiva e di una sana alimentazione quali strumenti del benessere psico-fisico della persona, ha caratterizzato “Muoviamoci insieme”. Il progetto si è avvalso del contributo della Fondazione di Modena, assegnato nell’ambito del bando Personae, ed è stato realizzato in collaborazione con l’Ausl, l’Arci-Uisp e alcune associazioni del territorio attraverso una cooperazione e condivisione di obiettivi e risultati per la migliore riuscita delle varie iniziative.

“Muoviamoci insieme” ha coinvolto circa 400 ragazzi dai 3 ai 15 anni, con una proposta differenziata a seconda delle diverse iniziative, e si è strutturato in quattro azioni. La prima, “Corriamo sul suono” non è stato solo un corso ma uno spazio pensato per i più piccoli, anche quelli più fragili, in cui ogni elemento è stato funzionale a incrementare la mobilità del bambino. Nella seconda, “Multisport: Giochiamo-ci insieme e Quale sport scegliere?”, si sono sviluppati due differenti percorsi per un avviamento e orientamento allo sport in cui i bambini hanno potuto sperimentare diverse discipline sportive. La terza, “Palleggiamo con gli altri”, ha visto un corso di avviamento alla pallamano, curato dalla Scuola di pallamano di Modena, con un approccio educativo ispirato al principio dell’inclusione per garantire pari opportunità a tutti. Nella quarta, “Alimentazione, movimento e stili di vita”, sono state realizzate attività specifiche, laboratori e incontri rivolte ai bambini, adolescenti e genitori in un’ottica di complementarità con l’attività motoria, in collaborazione col Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl di Modena, la Fondazione Golinelli di Bologna e l’Istituto Comprensivo 3 di Modena.

Parallelamente alle attività e ai laboratori sono stati organizzati focus group per bambini - ragazzi e genitori incentrati sul tema del benessere, attraverso l’analisi delle abitudini e del loro stile di vita quotidiano, coordinati e tenuti dalla psicoterapeuta Erika Aldrovandi. Per la verifica dei risultati è stato incaricato il Centro di ricerca interdipartimentale su discriminazione e vulnerabilità (Crid) di Unimore; il ricercatore Gianluca Gasparini, in particolare, ha redatto un report in cui emerge come il progetto abbia prodotto significativi cambiamenti sotto diversi aspetti della vita dei bambini e ragazzi, che hanno mantenuto o addirittura migliorato le loro capacità relazionali, sportive e comportamentali in genere.

Due appuntamenti per sabato

Due appuntamenti gratuiti per i bambini fino a otto anni affiancheranno l’inaugurazione della nuova sala indoor PollyGym sabato 24 settembre alla Polivalente 87 e Gino Pini di Modena, nell’ambito dell’evento finale del progetto “Muoviamoci insieme” sviluppato negli ultimi mesi dalla realtà di aggregazione sociale e di promozione sportiva di via Pio La Torre 61.

Alle ore 15.30, con replica alle 16.15, è in programma “Polly safary”: simulando un safari, e domandandosi “dove si sarà nascosta la Giraffa Polly?”, un percorso di giochi sportivi porterà i bambini alla scoperta della nuova struttura a loro dedicata, appunto PollyGym.

Alle 17.15 si svolge “Una notte tutti frutti”, uno spettacolo di animazione teatrale a cura di Ambaradan teatro. Francesca, bimba capricciosa che preferisce sedersi davanti alla tv con merendine e patatine anziché giocare all’aria aperta, farà la conoscenza della signorina Fragola, di mister Cavolfiore e del dottor Finocchio e scoprirà come frutta e verdura con i loro colori, sapori e buffe forme siano tanto divertenti quanto buoni…

Per partecipare alle iniziative occorre prenotarsi (059 300015 e polisportiva87@gmail.com).