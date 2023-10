Inaugurata la nuova palestra pesi/cardio delCus.MoRe.

Ha inaugurato oggi la nuova palestra pesi/cardio all'interno degli impianti Cus di via Campi a Modena, uno spazio creato nel 2022 con l’obiettivo di favorire e migliorare le condizioni psicofisiche di studenti e studentesse Unimore, dipendenti universitari, ma anche soggetti esterni all’Ateneo e notevolmente ampliato nel corso dell’estate 2023.

I lavori di ampliamento hanno portato la superficie della sala da 93 mq ai 129 mq attuali, con relativo adeguamento dell’impianto di aerazione. L’intervento complessivo ha richiesto un investimento di 35mila euro, interamente a carico dell’Ateneo, mentre il CUS ha acquistato nuovi macchinari in aggiunta a quelli già presenti dal 2022.

Oltre ad un tapis roulant per un allenamento cardio sempre più completo sono state aggiunte diverse macchine isotoniche per allenare gambe e la parte superiore del corpo con anche funzione fisoterapica.

All’inaugurazione della nuova struttura hanno partecipato il Direttore Generale di Unimore Ing. Luca Chiantore, la Prof.ssa Isabella Morlini Delegata del Rettore per lo Sport, l’Assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi, la Geom. Francesca Costanzini della Direzione Tecnica Unimore, la Dott.ssa Annalisa Rambaldi di Er.go e il Dott. Andrea Landi, Fiduciario del Coni Modena

“Con grande soddisfazione, oggi celebriamo un altro significativo capitolo nel percorso di rinnovamento e valorizzazione dell’area di Via Campi, inaugurando la moderna palestra pesi/cardio negli impianti del Cus Mo.Re. Questa inaugurazione segue quella della nuova sala studio e della mensa, già divenute punti di riferimento per la vita quotidiana di studenti e personale universitario. Ma la progettualità dell'Ateneo non si ferma qui: siamo già immersi in una fase esecutiva avanzata di ulteriori progetti concreti che vedranno la luce nel prossimo futuro. La demolizione programmata dei vecchi istituti chimici e i lavori di miglioramento e riqualificazione energetica dell’intera area sono in pieno svolgimento. L’investimento complessivo dell’Ateneo in questi progetti è la testimonianza tangibile della nostra determinazione nel rispondere in modo proattivo alle esigenze della comunità accademica e del territorio. L’impegno condiviso e la collaborazione fruttuosa con il Cus Mo.Re hanno permesso di realizzare questo importante passo avanti, e sono fiducioso che continueremo a lavorare insieme per rendere il nostro Ateneo un luogo sempre più all’avanguardia e rispondente alle esigenze di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'area di Via Campi un vero e proprio polo di eccellenza che possa contribuire in modo significativo alla qualità della vita universitaria e al benessere di tutta la comunità” - ha dichiarato l’Ing. Luca Chiantore, Direttore Generale di Unimore.

“Questo nuovo spazio, ampliato e arredato con nuove attrezzature, si configura come un importante miglioramento delle opportunità che Unimore sta offrendo per la pratica sportiva, sia amatoriale sia agonistica. Il personale qualificato, selezionato e messo a disposizione dal nostro Centro Universitario Sportivo, porta un valore aggiunto alla struttura e rende sicura ed efficace la fruizione della nuova palestra da parte di tutti. Sottolineo come il nostro Ateneo, con questo investimento, ha risposto in maniera rapida e convita alle specifiche richieste arrivate da studenti e studentesse” – ha aggiunto la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore per lo Sport.

“Ringraziamo Unimore per il finanziamento ed in particolare l'Ing. Luca Chiantore che ha creduto subito in questo progetto molto richiesto da studenti e studentesse che vedevano la necessità, oltre che di praticare diversi sport, di una palestra attrezzata per migliorare le condizioni fisiche individuali. La nostra palestra, grazie anche a tutti i nostri tecnici laureati in scienze motorie, Nicolò, Filippo, Simone, è aperta anche a tutti quegli agonisti e amatori che abbiano avuto infortuni sportivi per il recupero, con programmi personalizzati” – ha concluso il Presidente del Cus Mo.Re Diego Caravaglios .