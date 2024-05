/ Via Pedemontana

Una nuova rotatoria su via Canaletto: chiude lo svincolo della Pedemontana

A Fiorano Modenese, lungo la strada provinciale 467 Pedemontana verrà chiuso lo svincolo di uscita verso via Cameazzo a partire da lunedì 20 maggio fino a domenica 15 settembre, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione una nuova rotatoria all’incrocio tra via Viazza e via del Canaletto