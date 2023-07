Una piadina per la Romagna: la raccolta fondi per Faenza da Pd e GD di Sassuolo

Dopo la serata di beneficenza a favore di Faenza ecco la nota del Partito Democratico di Sassuolo:

“Come circolo PD Sassuolo abbiamo organizzato una cena di raccolta fondi per la città di Faenza, a noi gemellata per la tradizione della ceramica. Siamo molto soddisfatti della partecipazione alla serata e dell'incasso di mille euro ottenuto che devolveremo interamente all'IBAN messo a disposizione dalla stessa città faentina. Dopo 50 giorni dalla terribile alluvione, le risorse da parte del governo non sono arrivate ai territori, anzi si rischia che debba addirittura passare l'estate. Una situazione gravissima, che dimostra la pessima gestione dell'emergenza da parte dell’Esecutivo. Ogni raccolta fondi è quindi ancor più fondamentale, per far arrivare al più presto ristori a famiglie, imprese e comuni alluvionati. Per noi questa è un'estate militante e di grande solidarietà per i nostri vicini romagnoli, non solo a parole, ma anche e soprattutto con i fatti”.

“Ringraziamo la collaborazione dei volontari e delle volontarie del Partito Democratico e dei GD Distretto Ceramico, così come tutte le persone che sono venute a contribuire al successo di questa iniziativa. Un ringraziamento in particolare per gli interventi durante la serata: Niccolò Bosi, Giulia Bassani e Andrea Fortini, rispettivamente Presidente del Consiglio comunale, Capogruppo PD in Consiglio e Segretario GD di Faenza, e Marta lacheri, di Fridays For Futures Sassuolo”.