Una Scatola di Natale per sostenere l'acquisto di un pulmino per l’Istituto Charitas

Una speciale Scatola di Natale, piena di leccornie da mettere sul tavolo per le feste e aiutare così a finanziare con gusto l'acquisto di un pulmino che l'Associazione Familiari Charitas di Modena - realtà composta dai familiari degli ospiti della residenza per disabili gravi Asp Charitas di Strada Panni 199 – donerà alla struttura. Questa associazione realizza progetti mirati al continuo miglioramento della qualità di vita degli ospiti della residenza oltre a promuovere iniziative rivolte agli ospiti che possono coinvolgere tutta la cittadinanza, e, per farlo, necessita di mezzi di trasporto adeguati allo scopo.

«Ogni anno, per garantire le attività dei nostri ragazzi percorriamo 50mila chilometri - spiega la presidente di Associazione Familiari Charitas Michela Anna Guerra - La nostra raccolta fondi natalizia di quest'anno servirà a finanziare l'acquisto di un nuovo mezzo: grazie al supporto della comunità modenese che sceglierà di regalarsi e regalare a Natale questa scatola speciale, potremo comprare un nuovo pulmino che accompagnerà i ragazzi di Asp Charitas alle attività riabilitative come ippica e piscina, alle visite mediche, a fare acquisti presso i centri commerciali, cene in pizzeria, colazioni al bar o picnic, favorendo la loro socialità ed inclusione nel tessuto cittadino».

Le scatole sono acquistabili contattando il 3334139782 - 3337492713 o scrivendo a info@familiaricharitas.it