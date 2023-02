“Una vita in sella”, una giornata speciale per i più giovani all'Ippodromo

Equilandia Club ASD, in collaborazione con Il Centauro APS e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, sta realizzando per il corrente anno scolastico il progetto di interventi assistiti con animali (IAA) “Una vita in sella”, rivolto agli studenti dagli 11 ai 18 anni della provincia di Modena certificati o segnalati dai Servizi Sociali.

Il progetto vede la centralità della figura del cavallo, animale fondamentale nella storia dell'uomo, come strumento per favorire la crescita delle nuove generazioni mediante azioni dedicate ai processi formativi inclusivi, con particolare riferimento a tutte le forme di disabilità; una relazione paritaria tra ragazzi fragili e ragazzi normodotati, nella quale la disabilità e la non disabilità recuperano pari dignità.

Nell’ambito del progetto, Equilandia Club ASD ha organizzato l'evento benefico "Una vita in sella", che si svolgerà domenica 19 febbraio con inizio alle 14,30 presso l’Ippodromo Ghirlandina di Modena (ingresso tribune – via Argiolas, fine strada).

Tante le attività, i momenti di intrattenimento e le occasioni di gioco: dal "battesimo della sella", a "Pompieropoli", passando per un giro in carrozza trainata dai cavalli, gonfiabili e truccabimbi, distribuzione gratuita di caramelle e frappe, esposizione di macchine sportive e d'epoca, norme di primo soccorso e chiamata al 118, "Drum Circle" per avvicinare i bimbi alla musica e alla pratica delle percussioni, le opere pittoriche di Agata Toschi " Super Aghi", lo spettacolo di danza aerea, musica dance e dj set per tutto il pomeriggio.

Organizzando l’evento benefico – aperto a tutta la cittadinanza – l’associazione ha inteso regalare nella domenica di carnevale un pomeriggio di divertimento, di condivisione e di serenità ai ragazzi fragili e a quelli normodotati, grazie alla collaborazione dei partner e al sostegno degli sponsor.