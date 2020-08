Unimore. 75 posti in più per il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Sono 230 in totale i posti disponibili per il di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha integrato i corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria di ulteriori 75 posti consentendo alla sede di disporre di un totale di 230 posti per l’A.A. 2020/2021, di cui 225 a disposizione di candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, 2 riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero e 3 a cittadini cinesi del Progetto Marco Polo. La scadenza per presentare domanda di ammissione al test è prevista per lunedì 7 settembre.

La richiesta di aumento del numero di posti disponibili per Scienze della Formazione Primaria è maturata da tempo a livello di Dipartimento di Educazione Scienze Umane di Unimore, in un’ottica di investimento di offerta formativa riguardante una Laurea Magistrale a Ciclo Unico che abilita alla professione di insegnante di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, storicamente presente e ormai consolidata nel Dipartimento con sede a Reggio Emilia.

“L’aumento di posti disponibili – dichiara la prof.ssa Laura Cerrocchi, Presidente del Corso di Laurea - risponde a problematiche di natura politico-sociale, culturale e occupazionale, riferibili al fabbisogno di insegnanti per la scuola d’infanzia e primaria significativamente espresso anche dalle Parti Sociali e/o dal territorio. In particolare, fornisce una risposta ai rischi: di interruzione di un servizio pubblico e obbligatorio fondamentale come quello scolastico; di fare ricorso sia a personale senza specifico titolo di studio sia a laureandi per le supplenze (riducendo drasticamente la frequenza dell’attività didattica e, potenzialmente, la qualità della formazione degli studenti); di supportare (seppur indirettamente e involontariamente) la dispersione e/o il ritardo negli studi nonché la piaga del precariato lavorativo e/o del conflitto sociale con più ampie ricadute sulla vita professionale e personale degli insegnanti”.

Con l’aumento di posti disponibili accordato dal MIUR, il Corso di Laurea conferma il proprio impegno nella cura della qualità del curricolo formativo e della occupazione professionale degli insegnanti di scuola d’infanzia e primaria, fortemente caratterizzata dalla ricorsività fra teoria e prassi (attraverso insegnamenti, laboratori e tirocini) e lungamente confermata dalla soddisfazione espressa nelle opinioni degli studenti e dei laureati come dal mondo della scuola e dal territorio.

Per le iscrizioni al test c’è tempo fino alle ore 15.30 di lunedì 7 settembre.

Tutte le procedure sono esclusivamente via web e le informazioni relative alla selezione sono rintracciabili nel bando online