Unimore celebrai 25 anni come Ateneo a rete di sedi

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha celebrato oggi il 25° anniversario dalla firma del Protocollo d'Intesa che ha sancito la nascita dell'Ateneo a rete di sedi, con una cerimonia istituzionale svoltasi presso l'Aula Magna “Manodori” di Palazzo Dossetti a Reggio Emilia.

La giornata si è aperta con l'intervento del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Prof. Carlo Adolfo Porro, che ha ricordato l'importanza di questa data per la storia dell’Università.

Sono poi intervenuti, in ordine, il Prof. Carlo Cipolli, primo Rettore dell'Università a Reti di sedi, il Sindaco di Reggio Emilia, Dott. Luca Vecchi, la Vice Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Dott.ssa Claudia Aguzzoli, il Commissario Straordinario con funzione di Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, Stefano Landi, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia "Pietro Manodori", Dott. Romano Sassatelli e il Presidente della Fondazione F.A.R. Studium Regiense, Dott. Carlo Baldi.

Un momento significativo della cerimonia è stato la consegna di una targa di riconoscimento a chi è stato protagonista della firma del Protocollo d'Intesa nel 1998. Tra gli insigniti, Carlo Cipolli, Antonella Spaggiari, ex Sindaco di Reggio Emilia, Roberto Ruini, ex Presidente della Provincia di Reggio Emilia, e Paolo Zoboli, figlio del compianto Reno Zoboli.

Insigniti anche Dario Caselli, Presidente della Fondazione Manodori dal 1994 al 2001 e firmatario dell’atto, Carlo Baldi, Presidente di Reggio Città Studi dal 1993 al 2001, Giovanna Guerzoni, in memoria del padre, Prof. Luciano Guerzoni, già Sottosegretario di Stato al MURST, Maura Catellani Guerzoni, moglie del compianto Sen. Luciano Guerzoni, e Giuliano Barbolini, Sindaco di Modena dal 1995 al 2004 e sostenitore dell’accordo.

Riconoscimenti anche per Luca Vecchi, Giorgio Zanni, Stefano Landi, Romano Sassatelli, Mons. Giacomo Morandi, Roberta Anceschi, Presidente di UNINDUSTRIA Reggio Emilia e Mauro Severi, Presidente del Comitato Reggio Città Universitaria.

“Oggi, ricordiamo un punto di svolta per la nostra Università: la trasformazione in un Ateneo a rete di Sedi – commenta il Magnifico Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro-, che ha non solo ampliato le opportunità accademiche, ma segnato un'importante evoluzione per la nostra comunità. Questo avvenne in un contesto storico di crescente attenzione verso l'evoluzione di una società basata sulla conoscenza e l'unificazione economica dell'Unione Europea.”

“Mentre festeggiamo questo importante anniversario – continua il Rettore-, è il momento di fare un breve bilancio di ciò che abbiamo realizzato finora. Ma è anche il momento di guardare avanti, di riflettere sulle sfide future che ci attendono. Siamo determinati a continuare a perseguire l'eccellenza accademica, a formare studenti che diventeranno cittadini responsabili e a contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra società.”