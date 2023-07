Unimore: leader nazionale in occupabilità tra gli atenei statali

Nella settimana di apertura delle immatricolazioni per il nuovo anno accademico, l’Università di Modena e Reggio Emilia si riconferma come caposaldo per l'occupabilità dei laureati e laureate nell'annuale classifica redatta dal Censis. A testimonianza del primato il punteggio massimo di 105 su 110, che sancisce la posizione di vertice dell'ateneo nell'offerta di opportunità lavorative per studenti e studentesse.

Nel dettaglio, la classifica Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) sulle università italiane fornisce un'analisi dettagliata del sistema universitario, prendendo in considerazione vari parametri, tra cui servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione, servizi digitali e, per l’appunto, l’occupabilità.

In questo ultimo parametro, Unimore emerge come leader indiscusso, davanti a università di grande prestigio e a tutti gli atenei regionali di pari dimensioni.

A questa prima classifica, si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali secondo la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali.

Qui l’Università di Modena e Reggio Emilia colleziona una seconda e due terze posizioni: il gruppo disciplinare medico-sanitario e farmaceutico, che comprende i corsi di laurea delle professioni sanitarie, si colloca al secondo posto in Italia per la qualità della didattica tra le lauree triennali.

Il gruppo disciplinare linguistico, che comprende i corsi di laurea in lingue e culture moderne e mediazione linguistica, si colloca al terzo posto.

Tra le lauree magistrali a ciclo unico, il Corso di Laurea in Giurisprudenza si mantiene, come avviene ormai da molti anni, ai primissimi posti, classificandosi al terzo posto in Italia.

"Il mantenimento di alti standard di occupabilità – commenta il Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro - è per tutti noi motivo di orgoglio. Questo elemento, infatti, è stato fondamentale per posizionare il nostro ateneo come uno dei più attrattivi nel panorama nazionale. Il riconoscimento del Censis è il risultato di un impegno costante e di una dedizione incessante verso la qualità, sia in termini accademici sia in termini di percorsi professionali.”

“Il rapporto stretto con il tessuto socioeconomico territoriale e regionale - continua il Rettore -, permette ai nostri studenti di avere un contatto diretto con il mondo del lavoro, potenziando ulteriormente le opportunità di occupabilità e, aspetto assai rilevante, di buone retribuzioni. L'obiettivo è formare professionisti pronti a rispondere alle sfide del futuro, radicati nella realtà territoriale e nazionale ma pronti ad operare in un contesto sempre più internazionale."

Al via dal 12 luglio 2023, quindi, il periodo di immatricolazione ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero di Unimore per l’Anno Accademico 2022-2023.