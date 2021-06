Unimore. Prof. Massimo Milani è il nuovo Direttore del DISMI

Il Prof. Milani, Ordinario di Macchine a Fluido, è risultato eletto al primo turno con la quasi unanimità delle preferenze espresse dai votanti: hanno partecipato alle operazioni di voto 59 afferenti (con ampia presenza dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse e del personale tecnico-amministrativo), ed al neo-eletto sono state indirizzate un totale di 51 preferenze.

La Commissione Elettorale, presieduta dal Prof. Luigi Grasselli, Decano dei Professori di Prima Fascia del DISMI, ha gestito l’Election Day dipartimentale in presenza in modo impeccabile, ed insieme al nuovo Direttore sono arrivate le conferme della Prof. Rita Gamberini come Presidente del Consiglio Interclasse di Ingegneria Gestionale, e del Prof. Riccardo Rubini come Presidente del Consiglio Interclasse di Ingegneria Meccatronica.

“Desidero ringraziare il Dipartimento per la grande dimostrazione di fiducia con la quale ha accolto la candidatura e valutato il programma – dichiara il Prof. Massimo Milani -. La riapertura alle attività in presenza, la ripartenza ed il rilancio del DISMI richiederanno un grande impegno, ma la risposta molto partecipata ricevuta ieri rende consapevoli di poter contare sull'appoggio e sulla collaborazione di tutti.

Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Degoli ed alla Prof.ssa Rinaldi, coinvolte fin da subito nella messa a punto del programma, che parteciperanno attivamente alla gestione della cosa comune in qualità, rispettivamente, di Vicedirettore e di Responsabile della Qualità di Dipartimento.”

Massimo Milani si è laureato in Ingegneria dei Materiali presso l'Università di Modena e Reggio Emilia nel 1994. Dopo aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, nel 1999 prende servizio come Ricercatore Universitario per il settore concorsuale Macchine a Fluido e Sistemi per l’Energia e l’Ambiente. Si trasferisce al DISMI nel 2002, diventa Professore Associato nel 2005 e Professore Ordinario nel 2016.

L’attività scientifica è focalizzata sullo studio dei flussi multifase multicomponente all’interno di geometrie confinate, con applicazioni che includono la progettazione e l’ottimizzazione del funzionamento di trasmissioni robotizzate per applicazioni ibride, sistemi meccatronici e fluido-tronici e dispositivi biomedicali per la chirurgia liquida anti-tumorale.

Autore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche, collabora con le principali riviste di settore e coordina un gruppo di ricerca da anni impegnato nello sviluppo sia di progetti competitivi (H2020, LIFE, Industria 2015, POR-FESR, …), che di progetti industriali.

Principali cariche organizzative ricoperte negli ultimi anni: Vicedirettore di Dipartimento dal 2009 al 2012, e dal 2019 ad oggi, Componente della Commissione Edilizia di Ateneo (2013 – 2016), Componente dello Steering Committee dei Centri Interdipartimentali INTERMECH MO.RE. (2013 – 2016) ed EN&TECH (2010 – 2019), Delegato del Rettore per lo Sport di Ateneo (2014 – 2018) e Delegato del Rettore per la Terza Missione – Sede di Reggio Emilia (2015 – 2018)