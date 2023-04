Unimore e il progetto per far conoscere agli studenti l’attività dell’Agenzia delle Dogane

Si è tenuto nei giorni scorsi un seminario presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al quale ha partecipato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Modena con l’obiettivo di far conoscere agli studenti l’attività dell’Agenzia.

Il seminario, svolto nell’ambito dell’insegnamento di Marketing internazionale di cui è titolare il prof. Tiziano Bursi, corso di laurea in ''Economia e marketing internazionale'', ha visto la partecipazione di Nikla Lattarulo, responsabile dell’Ufficio Tributi, Ufficio Rapporti con il pubblico (URP) e Antifrode e Controlli del medesimo Ufficio, che ha trattato rilevanti argomenti relativi al ruolo e alle attività dell’Agenzia.

Il funzionario dell’Agenzia ha presentato le procedure doganali richieste per il corretto svolgimento delle attività di import/export, illustrando i requisiti doganali necessari per l’importazione di beni, dal controllo documentale alla corretta applicazione delle tariffe doganali; ha approfondito, inoltre, l’argomento relativo alle procedure di esportazione volte a garantire una corretta applicazione delle normative doganali, offrendo la propria esperienza e competenza per un migliore apprendimento degli studenti.

L’Università e l’Agenzia delle Dogane sono entrambe impegnate nella formazione di professionisti in grado di gestire correttamente le attività di import/export e il seminario ha costituito un’ottima occasione sia per condividere conoscenze ed esperienze sia per consolidare una collaborazione che si prospetta sempre più importante nel futuro del commercio internazionale.