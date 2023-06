QS World University Rankings, balzo in avanti per Unimore. In Italia è nella top 20

Il 2024 segna un anno di significativa ascesa per l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si posiziona tra le prime 650 università al mondo, secondo l'ultima edizione del prestigioso QS World University Rankings. Questo balzo in avanti, che ha visto l'Università passare, a livello globale, dal range 801-1000 del 2023 al range 641-650 del 2024, rappresenta la migliore performance di Unimore dal 2015.

Unimore si colloca al diciannovesimo posto in Italia, tra le oltre 40 istituzioni accademiche considerate, consolidando la sua posizione di eccellenza nel panorama universitario nazionale. A livello regionale, l'ateneo modenese e reggiano occupa la seconda posizione, dopo Bologna.

Tra i singoli indicatori di valutazione, Unimore si distingue per Sostenibilità e citazioni per docente: per quanto riguarda il primo aspetto, l'Università si pone al decimo posto a livello nazionale, a testimoniare l'impegno profuso dall'istituzione per contribuire a un futuro sostenibile e alla riconversione ecologica dell’economia. A livello internazionale, questo impegno è riconosciuto con un eccellente 263° posto.

Unimore si fa valere anche nel numero di citazioni per docente, posizionandosi al settimo posto in Italia, un chiaro riconoscimento dell'alta qualità e dell'impatto della ricerca condotta da Unimore. A livello mondiale, l'ateneo si colloca al 262° posto in questa categoria.

Ulteriore motivo di orgoglio è la valutazione dei risultati occupazionali. In questo ambito, Unimore si pone in assoluto tra le prime dieci università italiane, confermando la sua forte vocazione all'inserimento dei propri laureati nei mondi del lavoro.

Questi risultati dimostrano l'impegno dell’ateneo a mantenere una formazione di alta qualità, nel guidare la ricerca in una prospettiva di costante innovazione e nel contribuire alla crescita e alla coesione della società. Si tratti di obiettivi resi possibili grazie alla dedizione del personale amministrativo, dei docenti, ricercatori e ricercatrici, nonché dalla partecipazione attiva di studenti e studentesse dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

“L'importante progresso nel ranking mondiale e la solida posizione a livello nazionale – commenta il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro – sono una chiara testimonianza del valore del lavoro svolto da docenti, personale e studenti di Unimore. La nostra eccellente performance nella sostenibilità, le citazioni per docente e i risultati occupazionali dei nostri laureati e laureate sono particolarmente gratificanti, riflettono il nostro impegno verso un futuro sostenibile e, soprattutto, testimoniano la qualità della nostra ricerca nonché il successo nel preparare al meglio i nostri studenti e studentesse per il mondo del lavoro.

“Continueremo a lavorare con dedizione e passione – conclude il Rettore - per assicurare che Unimore rimanga un centro di eccellenza nell'istruzione e nella ricerca, contribuendo attivamente ad uno sviluppo di qualità della nostra società e del nostro territorio, sempre con uno sguardo rivolto all’Europa e al mondo".

Il QS World University Rankings è un annuario delle università di tutto il mondo, riconosciuto a livello internazionale per la sua autorevolezza e influenza. Lanciato per la prima volta nel 2004 dalla società britannica di consulenza QS Quacquarelli Symonds, il ranking si basa su un'analisi dettagliata e multidimensionale delle istituzioni accademiche. Vengono presi in considerazione vari indicatori di performance, tra cui la reputazione accademica, la reputazione presso i datori di lavoro, il rapporto docenti/studenti, le citazioni per docente, la proporzione di docenti internazionali e di studenti internazionali.

Il QS World University Rankings è considerato uno strumento di riferimento per studenti, accademici e policy-maker di tutto il mondo, offrendo un panorama dettagliato e un confronto tra le università a livello globale.

L'edizione 2024 del QS World University Rankings è la più ampia mai realizzata, con 1.500 università presenti in 104 paesi, rispetto ai 1.418 dello scorso anno.

I risultati tengono conto della distribuzione e delle performance di 17,5 milioni di articoli accademici pubblicati tra il 2017 e il 2021 e dei 141,6 milioni di citazioni ricevute da questi lavori; inoltre, incorporano le opinioni esperte di oltre 144.000 membri del corpo docente accademico e di oltre 98.000 datori di lavoro in tutto il mondo.