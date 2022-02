Unimore Sport Excellence, nuova borsa di studio per gli studenti-atleti

Nell’anno accademico in corso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha istituito un nuovo premio di studio del valore di 2.500 euro destinato a studenti e studentesse meritevoli in ambito accademico e sportivo. Il premio si aggiunge a quelli già presenti sempre nell’ambito del progetto Unimore Sport Excellence: due borse di studio intitolate al giovane atleta Mattia Dall’Aglio, prematuramente scomparso, due borse di studio intitolate al tecnico sportivo Luciano Landi e due borse di studio intitolate al tecnico sportivo Giorgio Del Rio.

Il nuovo premio di studio è stato donato dall’azienda SAU spa di Polinago di Modena. “L’azienda crede fortemente nel legame tra territorio, università e sport – commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, delegata del Rettore per lo Sport – e proprio per questo ha deciso di appoggiare, oltre alla donazione in oggetto, il CUS Unimore attraverso la fornitura di abbigliamento sportivo per tutti gli atleti”.

La nuova borsa di studio prevede anche, per il vincitore, la possibilità di fare uno stage presso l’azienda, così come la borsa Giorgio del Rio prevede la possibilità di fare uno stage presso l’azienda ICT-group di Reggio Emilia, finanziatrice a suo volta del premio di studio.

“Questo aspetto – aggiunge la Prof.ssa Morlini – attesta il riconoscimento, da parte di importanti aziende del territorio, che il fatto di intraprendere in parallelo due carriere, quella sportiva e quella accademica, sviluppa competenza trasversali apprezzate e ricercate nel mondo del lavoro”.

Il programma Unimore Sport Excellence è il progetto dedicato ai giovani atleti di alto livello che intendano conciliare al meglio sport agonistico e impegno universitario, e permette di accedere alla cosiddetta “dual carreer”, quel sistema cioè di benefici e di strumenti che l’Ateneo mette in atto per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica. Tra questi il diploma supplement, al completamento degli studi in Unimore, che viene rilasciato ai partecipanti al programma per certificare il doppio percorso.