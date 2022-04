Unimore al fianco dell’Ucraina: misure straordinarie a sostegno di studenti e docenti

Un pacchetto di misure straordinarie per l’accoglienza, il supporto e il sostegno a studenti, studentesse e docenti universitari provenienti dall’Ucraina: Unimore apre le porte a quanti e quante sono in fuga dalla guerra, per consentire loro di continuare il proprio percorso di studio, formazione e ricerca, senza dimenticarsi di chi, già iscritto per l’A.A. 21/22 a un Ateneo del territorio per progetti di scambio internazionale, non può fare ritorno in patria.

Per ciò che riguarda i docenti, Unimore, alla luce della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo u.s., ha bandito cinque posizioni per visiting professor, dell’importo di 12.000 euro l’una per la durata di 4 mesi.

L'Ateneo ha adottato questa decisione in risposta alla crisi in atto, a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 4 marzo 2022, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dal territorio di guerra, che ha avuto come effetto l'introduzione di una protezione temporanea nei confronti dei cittadini ucraini. Il bando è pertanto dedicato a docenti e ricercatori/ricercatrici ucraini/e che godono di tale regime di protezione temporanea.

Lato studentesse e studenti, invece, sono due le tipologie di destinatari: profughi provenienti dall’Ucraina, a seguito comunque dell’iscrizione ad attività formative presso un Ateneo regionale, oppure studenti/esse ucraini iscritti agli Atenei con sede in regione per l’A.A. 21/22 che non trovano un supporto economico in Italia

Con riferimento al primo caso, Unimore mette a disposizione 10 borse di studio del valore da 3 mila euro ciascuna. Alla borsa di studio è associato l’esonero dal pagamento delle tasse per i corsi universitari. Inoltre, per gli studenti beneficiari degli interventi degli Atenei è previsto un posto alloggio gratuito presso le residenze ER.GO fino al 30 settembre 2022 compatibilmente con le disponibilità effettive.

Per gli studenti ucraini iscritti agli Atenei per l’A.A. 21/22 per progetti di scambio internazionale con sede in regione e per i corsi attivati in Emilia-Romagna sono a disposizione 75mila euro e sarà l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO a rendere disponibili servizi e opportunità straordinarie di sostegno e accoglienza; studentesse e studenti possono scegliere se richiedere un contributo straordinario per la copertura delle spese di locazione - a fronte della presentazione di un contratto regolarmente registrato - che avrà un valore massimo di 2 mila euro, commisurato al canone dovuto nel periodo febbraio-settembre 2022; oppure un contributo prepagato per l’accesso ai servizi ristorativi del valore di 500 euro da utilizzare entro il 30 settembre 2022 presso i servizi ristorativi ER.GO e/o convenzionati;

Maggiori informazioni sono disponibili online