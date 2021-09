Università per la Terza Età, aperte le iscrizioni al nuovo Anno Accademico

Da lunedì 6 settembre partono le iscrizioni al nuovo Anno Accademico 2021-22 dell’Università per la Terza Età di Modena (XXXIV dalla fondazione).

Le iscrizioni nelle varie materie si ricevono nelle sedi di Via del Carmine 15 e di Via Emilia Est 429 a Modena, dal lunedì al venerdì (ore 10-12). Dopo la parentesi della chiusura per Covid, l’UTE riparte con un nutrito programma di insegnamenti, (32 Corsi e numerosi laboratori di ricerca, oltre alle attività di palestra e di formazione artistica, teatrale, musicale, espressiva).

Oltre alle discipline tradizionali, storiche e scientifiche, il nuovo A. A. presenta alcune novità, come l’insegnamento della Geografia (prof. Dario Ghelfi), le Scienze Umane (prof. Lorenzo Barani), Metodologia della narrazione (prof. Laura Marinaccio).

Tutti i programmi, distribuiti nei tre tradizionali bimestri, sono riportati nel sito e nel numero 63 del periodico “La bacca di lauro”. L’inizio ufficiale delle lezioni è previsto per il 4 ottobre