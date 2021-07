Urbanizzazione, sei nuove villette a schiera in strada Tre Olmi

Ok del Consiglio a un permesso di costruire convenzionato che rientra tra gli interventi attuabili in fase transitoria verso il nuovo Pug

In strada Tre Olmi sorgeranno sei unità abitative, collegate alla viabilità della zona attraverso una strada d’accesso con sette parcheggi pubblici, di cui uno per disabili, marciapiedi e verde pubblico.

Il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 8 luglio, ha dato il via libera a un permesso di costruire convenzionato, presentato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, per la realizzazione di sei villette a schiera (un piano oltre al piano terra per una superficie utile massima di 900 metri quadrati) e delle relative opere di urbanizzazione, con il voto favorevole di tutti i gruppi consiliari eccetto il M5s che ha espresso voto contrario. L’intervento, previsto da un accordo di pianificazione del 2013, non era ancora stato attuato e rientra tra quelli attuabili in fase transitoria verso il nuovo Piano urbanistico generale (Pug), per i quali l’Amministrazione comunale ha accolto la manifestazione di interesse.

L’intervento di edilizia residenziale sarà realizzato, dopo che nel 2017 la proprietà aveva ceduto gratuitamente al Comune di Modena l’area adiacente destinata a servizi di interesse collettivo, come previsto dall’accordo di pianificazione. Il soggetto attuatore dovrà realizzare anche le opere di urbanizzazione primaria, stimate in circa 130 mila euro, che saranno in seguito cedute all’Amministrazione. Oltre alla viabilità e alle dotazioni di servizio, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria la realizzazione dei servizi a rete e interventi da realizzare all’esterno del perimetro interessato dal permesso di costruire, trattandosi di lavorazioni connesse alla residenza su aree di proprietà comunale. Il privato dovrà inoltre riconoscere all’Amministrazione anche gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione.