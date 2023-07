"Ferrari" arriva a Natale nei cinema, accordo per la distribuzione

Dopo mesi abbastanza complicati sul fronte degli accordi per la distribuzione, finalmente il progetto cinematografico di Michael Mann su Enzo Ferrari ha chiuso il cerchio. Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che "Ferrari" sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 25 dicembre, grazie all'accordo con Neon.

Lo ha reso noto alla stampa americana di settore Tom Quinn, Ceo della casa di distribuzione che recentemente ha riscosso grandi successi con titoli quali Tonya, Parasite e Flee.

"Michael Mann, uno dei cineasti più innovativi e influenti del cinema americano, è stato spinto dal potere di questa storia intensamente drammatica a persistere per anni per portarla sul grande schermo - ha dichiarato Quinn - ‘Ferrari’ ribadisce il continuo impegno di Neon nel supportare autori visionari che spingono i confini del cinema. Lavorare con Michael Mann su ‘Ferrari’ è un sogno che diventa realtà per Neon”.

Secondo le indiscrezioni riportate da Deadline, in lizza per il contratto con i produttori del film c'erano anche una seconda casa di distribuzione e una piattaforma streaming. L'accordo con Neon prevede quindi un passaggio tradizionale nei cinema, invece che sui servizi streaming: forse il modo migliore per godere appieno dello spettacolo.

Il giorno di Natale è prevista la prima nei cinema americani, ma non è ancora noto se la distribuzione avverrà contemporaneamente anche in Italia. Intanto, pochi fortunati potranno godere dell'anteprima del biopic con Adam Driver e Penelope Cruz con ogni probabilità in occasione della Biennale del Cinema di Venezia.