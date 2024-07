"Aggressioni sempre più frequenti delle baby gang, segnalatele immediatamente"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Anche il sindacato Usmia Carabinieri interviene esprimendo "profonda preoccupazione per la grave escalation di violenza che sta colpendo Modena". Per il sindacato dell'Arma, la città è caratterizzata "da episodi sempre più frequenti di aggressioni e rapine da parte di baby gang". Il riferimento è ovviamente all'aggressione che si è verificata lunedì sera in via Bisi, dove un residente è stato accerchiato e aggredito da un gruppetto di giovanissimi, che lo hanno picchiato per poi rubargli il cellulare e dileguarsi.

"Nonostante gli organici delle forze dell'ordine di Modena siano rimasti invariati dagli anni '70, gli agenti stanno facendo il massimo per contenere il fenomeno, spesso lavorando oltre l'orario di servizio. Tuttavia, la situazione richiede il supporto attivo di tutta la comunità e la collaborazione di tutti gli enti. Rivolgiamo quindi un accorato appello ai cittadini affinché segnalino immediatamente eventuali gruppi o individui sospetti. La vostra partecipazione è essenziale per garantire la sicurezza di tutti. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente delegittimazione delle forze dell'ordine da parte di alcuni che non perdono occasione per gettare discredito sulle divise. Questo atteggiamento mina fortemente il morale e l'efficacia dei nostri colleghi, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per proteggere la comunità. È fondamentale che la città si unisca per sostenere il lavoro di uomini e donne impegnati nella sicurezza collettiva", analizza il segretario nazionale Alfonso Montalbano.

"Anni fa, quando le forze dell'ordine accompagnavano in ufficio un minore che aveva commesso un reato, i genitori venivano a riprenderlo comprendendo l'errore del figlio e confrontandosi con i carabinieri su come agire al meglio. Oggi, molti genitori (non tutti, per fortuna) difendono a spada tratta i figli, senza capire cosa hanno fatto e senza interrogarsi sul perché siano stati accompagnati in ufficio. Questo è un segnale pericoloso, poiché legittima comportamenti antisociali - prosegue Montalbano - Fare il genitore è il mestiere più difficile al mondo, lo comprendiamo, ma dobbiamo essere uniti per affrontare al meglio il disagio dei ragazzi".

Il tema è discusso da tempo a Modena e ciclicamente torna ad occupare le cronache locali. Usmia Carabinieri lancia un appello: "La prevenzione di questi feonomeni richiede una corale attenzione da parte di tutta la cittadinanza, segnalando immediatamente al 112 eventuali gruppi sospetti. Sul territorio, i nostri colleghi sono presenti, con grandi sforzi e spesso con orari straordinari non retribuiti. Noi stiamo facendo la nostra parte, ora è necessario che ognuno faccia la sua, in uno spirito di grande collaborazione".

Allo stesso tempo, per il sindacato militare è necessario che l"e istituzioni assicurino che i giovani denunciati o arrestati per questi reati siano realmente confinati agli arresti domiciliari, con programmi specifici di recupero, e che le cooperative che gestiscono i minori non accompagnati collaborino strettamente con le forze dell'ordine. I dati mostrano che frequentemente questi gruppi derivano da giovani che non hanno riferimenti certi. Solo così potremo sperare di arginare questa piaga".