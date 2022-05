Vaccinazione anti Covid, quarte dosi Sedute straordinarie a Palagano e Montefiorino

Quarta dose di vaccino anti Covid: due sedute straordinarie in Appennino, senza prenotazione, per agevolare le persone più fragili. I due appuntamenti sono stati organizzati dal Punto Unico Vaccinale del Distretto Sanitario di Sassuolo e sono riservati alla vaccinazione con quarta dose – a distanza di almeno 120 giorni dalla terza dose - di persone con 80 anni e più e persone con ‘elevata fragilità’ da 60 a 79 anni.

A Palagano l’appuntamento è per mercoledì 18 maggio dalle ore 9 nel Palazzetto dello Sport; a Montefiorino le vaccinazioni si effettueranno lunedì 23 maggio dalle ore 9 nella Casa della Salute. Per organizzare al meglio la vaccinazione l’Azienda USL di Modena chiede gentilmente alle persone interessate di presentarsi, sia a Palagano sia a Montefiorino, in orari diversi in base alla lettera del cognome: dalla A alla F presentarsi alle ore 9.00; dalla G alla M alle ore 10.15; dalla N alla Z alle ore 11.15.

Le persone possono recarsi a Palagano o Montefiorino senza prenotare: possono venire le persone che hanno già ricevuto via SMS l’appuntamento per andare nel Punto unico vaccinale di Fiorano ma preferiscono recarsi a Palagano e Montefiorino e le persone che rientrano nelle due categorie interessate (over 80 anni e 60-79 con elevata fragilità) ma non hanno ancora ricevuto l’SMS, purchè siano trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose.

Non è necessario annullare o spostare l’appuntamento già ricevuto per il Puv di Fiorano.

Ricordiamo, inoltre, che chi ha avuto il Covid dopo aver ricevuto la terza dose di vaccino non deve ricevere la quarta dose secondo le attuali indicazioni ministeriali.

Nel giorno della vaccinazione occorre mostrare agli operatori sanitari l’SMS ricevuto da Ausl Modena e consegnare un documento di identità, la tessera sanitaria, i moduli di consenso e di anamnesi già compilati e scaricabili dal sito di Ausl Modena.