Vaccinazione Covid degli adolescenti: un sondaggio per analizzare percezioni e timori dei genitori

Il questionario, compilabile in pochi minuti, in forma anonima e che non prevede la raccolta di dati sensibili, restituirà una miniera di informazioni preziose per l’ideazione di campagne informative e di sensibilizzazione mirate

Quali sono le percezioni e i timori che i genitori provano di fronte all’accettazione o meno della vaccinazione anti-Covid per i figli adolescenti?

A chiederlo ai diretti interessati è la Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena, che ha promosso una breve indagine online allo scopo di conoscere le motivazioni alla base dell’esitazione dei genitori. Le informazioni che verranno raccolte costituiranno una preziosa miniera da cui attingere per future campagne informative e di sensibilizzazione proprio sul tema della vaccinazione anti-Covid dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni.

Il questionario, compilabile online in pochi minuti e in forma anonima, è accessibile dalla pagina dedicata alle vaccinazioni anti-Covid per i minori di 18 anni sul sito Ausl, e prevede l’inserimento di alcuni dati demografici (età, sesso, comune di residenza, scolarizzazione, situazione lavorativa e economica, numero di figli, nazionalità), prima di entrare nel merito e indagare gli elementi chiave, relativi a tre macro-categorie: accettabilità ed esitazione vaccinale generale; percezione del rischio della malattia Covid-19, della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini anti-Covid; propensione alla vaccinazione anti-Covid per sé e per i figli.

L’indagine, disponibile anche in lingua inglese e francese, non raccoglierà dati sensibili e pertanto nessuna informazione sarà riconducibile ai singoli utenti.

“I risultati del sondaggio – spiegano Stefano Zona e Simonetta Partesotti della Pediatria di Comunità, responsabili dello studio – indicheranno le caratteristiche associate all’esitazione vaccinale verso il vaccino anti-Covid e quali sono i canali informativi che i genitori sfruttano per il processo decisionale. Tali risultati potranno essere utili per disegnare e indirizzare campagne informative dedicate per ridurre l’esitazione vaccinale verso la vaccinazione anti-Covid. Ringraziamo i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta che, in maniera volontaria e gratuita, stanno promuovendo l’iniziativa diffondendo il link all’indagine e invitiamo tutti i genitori a spendere pochi minuti per compilare il questionario, uno strumento i cui risultati potranno aiutare a prendere una decisione informata e consapevole a favore dei propri figli”.