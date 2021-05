Gruppo Bper, al via la campagna di vaccinazioni per i dipendenti

Il Gruppo BPER Banca ha attivato un Piano di vaccinazione anti Covid-19 per i propri dipendenti, che potranno aderire all’iniziativa prenotandosi da domani 27 maggio. La somministrazione sarà gratuita e su base volontaria, seguendo le linee-guida del Protocollo Nazionale siglato tra Governo e parti sociali per le vaccinazioni in azienda.

Il progetto si basa su un accordo sottoscritto con Unisalute, primaria azienda assicuratrice attiva nei rami malattia e assistenza. Oltre alla vaccinazione, sono previsti per ogni dipendente una polizza assicurativa in caso di eventuali reazioni avverse al vaccino e un indennizzo giornaliero a fronte di ricovero in ospedale.

La somministrazione delle dosi sarà effettuata, in appositi sedi, nella regione in cui i lavoratori hanno il proprio medico curante. Ci si avvarrà inoltre di un hub che verrà allestito presso il parcheggio del Centro Servizi BPER Banca di Modena, mentre Unisalute metterà a disposizione le strutture convenzionate della sua rete sul territorio nazionale.

Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca, spiega così l’iniziativa: “Abbiamo messo a punto questo programma di vaccinazioni in coerenza e nel rispetto delle priorità definite dal piano strategico nazionale. Ciò conferma la centralità che attribuiamo alla protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i nostri dipendenti”.

Le somministrazioni e le relative tempistiche dipenderanno dalla disponibilità dei vaccini in ciascuna Regione, in linea con le priorità dettate dal piano di vaccinazione nazionale.