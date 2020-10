Vaccinazioni antinfluenzali, San Felice apre il palazzetto dello sport

Prenderà il via a San Felice sul Panaro un innovativo progetto di vaccinazione antinfluenzale riservato ai residenti nel Comune. La vaccinazione è offerta gratuitamente ai cittadini dai 60 anni in su e a tutte le persone che presentano patologie croniche. Per rispettare il distanziamento sociale e le norme di prevenzione sanitaria, cose difficilmente realizzabili presso i propri ambulatori, i cinque medici che aderiscono all’iniziativa effettueranno le vaccinazioni antinfluenzali dei propri assistiti presso il Pala Round di San Felice sul Panaro, con sedute dedicate, in date e orari che saranno comunicati nei prossimi giorni.

Le vaccinazioni saranno effettuate su appuntamento che dovrà essere fissato presso il proprio medico curante a partire dal prossimo lunedì 5 ottobre. Ad aderire all’iniziativa sono stati cinque medici di medicina generale sanfeliciani: Rita Covizzi, Claudia Polastri, Elena Guastella, Roberto Mantovani, Mario Rinaldi.

I medici che non hanno aderito al progetto effettueranno le vaccinazioni presso il proprio studio, con modalità da loro stessi stabilite, sempre nel rispetto delle norme anticovid.