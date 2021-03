Vaccinazioni Modena: la Protezione civile monta una nuova tensostruttura all’hangar

È stata montata nel pomeriggio di oggi, presso la sede vaccinale anti-covid 19 di via Minutara a Modena una tensostruttura della Protezione Civile di 10x12m. Allestita con il prezioso aiuto degli stessi volontari della Protezione civile, servirà per agevolare le procedure di somministrazione, in particolare le fasi di ingresso e informazione che in questi primi giorni di aumento del numero di somministrazioni hanno fatto registrare dei rallentamenti. L’Azienda Usl si scusa con i cittadini per il disagio ed è già al lavoro per migliorare i percorsi di accesso e somministrazione della vaccinazione.

Si ricorda inoltre a tutti i cittadini che è fondamentale presentarsi con tutta la documentazione già compilata, ANCHE PER LA SECONDA DOSE: anche questo, purtroppo può rallentare le procedure di vaccinazione. Sul sito Ausl è possibile reperire tutte le informazioni necessarie.

Vaccinazione anti Covid: documenti e moduli da portare il giorno dell'appuntamento

Il giorno dell'appuntamento della vaccinazione anti Covid, sia per la 1° dose che per la 2° dose, è necessario portare:

il modulo di consenso informato e scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti), già compilati e forniti in fase di prenotazione un documento di identità in corso di validità la tessera sanitaria (codice fiscale)

Avvertenze

E' necessario presentarsi al Punto Vaccinale:

- rispettando l'orario dell'appuntamento. Chi non ha l’appuntamento NON PUO’ PRESENTARSI IN LIBERO ACCESSO

- indossando correttamente la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca) per tutto il tempo di permanenza

- indossando e un abbigliamento comodo per scoprire velocemente la spalla in cui verrà somministrato il vaccino