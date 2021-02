Vaccino, le prime analisi della Regione: "Sta già funzionando"

Licia Petropulacos, direttore generale Sanità della Regione Emilia-Romagna, ha messo in evidenza come si sia già riscontrata un'incidenza del farmaco sul personale sanitario e sugli anziani

Il vaccino anti-Covid sta già facendo effetto. A due mesi dall'avvio della prima fase della campagna in Emilia-Romagna, "stiamo già vedendo una riduzione dell'incidenza dell'infezione" su personale sanitario e anziani con più di 80 anni. A dirlo è Licia Petropulacos, direttore generale Sanità della Regione Emilia-Romagna, oggi pomeriggio nel corso di un'iniziativa online sul piano vaccinale per il personale scolastico organizzata dal sindacato Flc-Cgil.

"è molto importante fare in modo che la campagna vaccinale abbia una grande adesione- afferma Petropulacos- ad oggi il vaccino è lo strumento piu' efficace che abbiamo per combattere la pandemia e lo stiamo già vedendo. Avendo vaccinato circa 200.000 persone in ambito sanitario e 90.000 ultra80enni, abbiamo già cominciato a vedere una riduzione molto significativa dell'incidenza della malattia o dell'infezione sul personale sanitario e anche sugli anziani. Questo è un dato che ritorna anche a livello nazionale. La curva epidemica ha preso un andamento completamente diverso".

La dirigente della Regione rassicura poi sull'efficacia del vaccino AstraZeneca. "Non è di serie B- garantisce Petropulacos- i dati sulla base degli studi recenti si sono consolidati. Con una distanza di 12 settimane tra le dosi si arriva a una copertura dell'82% sull'infezione e al 100% rispetto alle forme gravi. Quindi è un livello di immunizzazione molto buono". E aggiunge: "Io non mi sono ancora vaccinata, però quando lo farò mi vaccinerò con Astrazeneca, perchè secondo me è di qualità sovrapponibile agli altri", assicura la dirigente della Regione.

