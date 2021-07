Punti vaccinali, ogni martedì e giovedì accesso libero per il personale scolastico

Dal 29 luglio, tutti i martedì e i giovedì dalle 18 alle 19, gli operatori del mondo della scuola potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazione. Un’opportunità in più per favorire l’incremento della copertura vaccinale

Un’opportunità in più per gli operatori del mondo della scuola che non hanno ancora prenotato l’appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, per incrementare il livello di copertura e guardare con ottimismo e fiducia alla ripresa delle attività didattiche di settembre.

Da giovedì 29 luglio, tutti i martedì e i giovedì, dalle ore 18 alle 19, il personale scolastico (docente e non, ad eccezione del personale dei centri estivi) potrà accedere alla vaccinazione in libero accesso, dunque senza necessità di prenotazione.

Sarà sufficiente presentarsi nelle giornate e nella fascia oraria indicati in uno dei sette Punti vaccinali della provincia modenese individuati, uno in ogni distretto sanitario:

L’iniziativa è rivolta a tutto il personale scolastico docente e non (ad eccezione del personale dei centri estivi) che opera nel territorio provinciale, a prescindere dal fatto che sia assistito o meno da un medico di medicina generale in provincia di Modena.

Per accedere al Punto vaccinale ed effettuare la vaccinazione è necessario presentarsi con il modulo di autocertificazione dello stato di avente diritto per personale scolastico compilato, un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria (Codice Fiscale). La modulistica necessaria, insieme a tutte le informazioni utili, è reperibile alla pagina dedicata sul sito Ausl: www.ausl.mo.it/vaccino-covid- personale-scolastico.

Il consenso informato e il modulo per l’anamnesi verranno consegnati direttamente all’interessato dagli operatori del Punto Vaccinale, in base all’anamnesi effettuata dal medico utile ad individuare il vaccino più appropriato per ogni persona.

Per il personale scolastico assistito da un Medico di medicina generale in provincia di Modena, resta comunque valida la possibilità di rivolgersi al proprio medico per prendere appuntamento ed effettuare la vaccinazione anti-Covid.